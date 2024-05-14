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CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина - 14.05.2024, ПРАЙМ
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CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина
CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина - 14.05.2024, ПРАЙМ
CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина
В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T08:46+0300
2024-05-14T08:47+0300
политика
си цзиньпин
европа
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у Пекина остаются близкие партнеры в Евросоюзе, невзирая на разногласия среди стран континента, утверждается в статье CNN.Отмечается, Сербия и Венгрия, получающие от Китая значительные инвестиции, в ходе визита председателя КНР объявили о переходе отношений с Пекином на новый уровень. Это стало символической победой для китайского лидера, говорится в публикации.При этом авторы материала подчеркивают, что отношения Китая и Европы омрачены "длинным и постоянно пополняющимся списком экономических претензий и жалоб Евросоюза на Пекин" - и это способно привести к полномасштабной торговой войне.На встрече с Макроном и фон дер Ляйен во Франции председатель КНР призвал совместными усилиями Парижа, Брюсселя и Пекина противодействовать эскалации конфликта на Украине и создавать условия для мирных переговоров. В то же время Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Российской Федерацией, и Украиной.В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на май визите в Китай. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, поездка в КНР станет первым международным визитом после вступления Путина в должность, при этом визит будет носить статус государственного.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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си цзиньпин, европа, владимир путин
Политика, Си Цзиньпин, ЕВРОПА, Владимир Путин
08:46 14.05.2024 (обновлено: 08:47 14.05.2024)
 
CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина

CNN: турне Си Цзиньпина обнажило разногласия в ЕС накануне визита Путина

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
© POOL
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у Пекина остаются близкие партнеры в Евросоюзе, невзирая на разногласия среди стран континента, утверждается в статье CNN.
Отмечается, Сербия и Венгрия, получающие от Китая значительные инвестиции, в ходе визита председателя КНР объявили о переходе отношений с Пекином на новый уровень. Это стало символической победой для китайского лидера, говорится в публикации.
При этом авторы материала подчеркивают, что отношения Китая и Европы омрачены "длинным и постоянно пополняющимся списком экономических претензий и жалоб Евросоюза на Пекин" - и это способно привести к полномасштабной торговой войне.
На встрече с Макроном и фон дер Ляйен во Франции председатель КНР призвал совместными усилиями Парижа, Брюсселя и Пекина противодействовать эскалации конфликта на Украине и создавать условия для мирных переговоров. В то же время Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Российской Федерацией, и Украиной.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
"Спасовал". Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином
7 мая, 08:26
В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на май визите в Китай. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, поездка в КНР станет первым международным визитом после вступления Путина в должность, при этом визит будет носить статус государственного.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
ПолитикаСи ЦзиньпинЕВРОПАВладимир Путин
 
 
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