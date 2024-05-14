https://1prime.ru/20240514/kitay-848132335.html

CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина

CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина - 14.05.2024, ПРАЙМ

CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина

В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T08:46+0300

2024-05-14T08:46+0300

2024-05-14T08:47+0300

политика

си цзиньпин

европа

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у Пекина остаются близкие партнеры в Евросоюзе, невзирая на разногласия среди стран континента, утверждается в статье CNN.Отмечается, Сербия и Венгрия, получающие от Китая значительные инвестиции, в ходе визита председателя КНР объявили о переходе отношений с Пекином на новый уровень. Это стало символической победой для китайского лидера, говорится в публикации.При этом авторы материала подчеркивают, что отношения Китая и Европы омрачены "длинным и постоянно пополняющимся списком экономических претензий и жалоб Евросоюза на Пекин" - и это способно привести к полномасштабной торговой войне.На встрече с Макроном и фон дер Ляйен во Франции председатель КНР призвал совместными усилиями Парижа, Брюсселя и Пекина противодействовать эскалации конфликта на Украине и создавать условия для мирных переговоров. В то же время Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Российской Федерацией, и Украиной.В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на май визите в Китай. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, поездка в КНР станет первым международным визитом после вступления Путина в должность, при этом визит будет носить статус государственного.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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си цзиньпин, европа, владимир путин