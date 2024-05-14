https://1prime.ru/20240514/kitay-848132335.html
CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина
CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина - 14.05.2024, ПРАЙМ
CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина
В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T08:46+0300
2024-05-14T08:46+0300
2024-05-14T08:47+0300
политика
си цзиньпин
европа
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/63/840136378_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_399ffbf047f58ead78efb876aec49bc9.jpg
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у Пекина остаются близкие партнеры в Евросоюзе, невзирая на разногласия среди стран континента, утверждается в статье CNN.Отмечается, Сербия и Венгрия, получающие от Китая значительные инвестиции, в ходе визита председателя КНР объявили о переходе отношений с Пекином на новый уровень. Это стало символической победой для китайского лидера, говорится в публикации.При этом авторы материала подчеркивают, что отношения Китая и Европы омрачены "длинным и постоянно пополняющимся списком экономических претензий и жалоб Евросоюза на Пекин" - и это способно привести к полномасштабной торговой войне.На встрече с Макроном и фон дер Ляйен во Франции председатель КНР призвал совместными усилиями Парижа, Брюсселя и Пекина противодействовать эскалации конфликта на Украине и создавать условия для мирных переговоров. В то же время Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Российской Федерацией, и Украиной.В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на май визите в Китай. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, поездка в КНР станет первым международным визитом после вступления Путина в должность, при этом визит будет носить статус государственного.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://1prime.ru/20240507/sholts-847958887.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/63/840136378_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_82d6448b90db58bd8861893ced90d4c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, европа, владимир путин
Политика, Си Цзиньпин, ЕВРОПА, Владимир Путин
CNN: Си Цзиньпин послал Западу яркий сигнал накануне визита Путина
CNN: турне Си Цзиньпина обнажило разногласия в ЕС накануне визита Путина
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ.
В преддверии визита в Китай президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне послал сигнал Западу о том, что у Пекина остаются близкие партнеры в Евросоюзе, невзирая на разногласия среди стран континента, утверждается в статье CNN
.
Отмечается, Сербия и Венгрия, получающие от Китая значительные инвестиции, в ходе визита председателя КНР объявили о переходе отношений с Пекином на новый уровень. Это стало символической победой для китайского лидера, говорится в публикации.
При этом авторы материала подчеркивают, что отношения Китая и Европы омрачены "длинным и постоянно пополняющимся списком экономических претензий и жалоб Евросоюза на Пекин" - и это способно привести к полномасштабной торговой войне.
На встрече с Макроном и фон дер Ляйен во Франции председатель КНР призвал совместными усилиями Парижа, Брюсселя и Пекина противодействовать эскалации конфликта на Украине и создавать условия для мирных переговоров. В то же время Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Российской Федерацией, и Украиной.
"Спасовал". Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином
В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на май визите в Китай. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, поездка в КНР станет первым международным визитом после вступления Путина в должность, при этом визит будет носить статус государственного.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>