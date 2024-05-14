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Китай пригрозил США жестким ответом на повышение тарифов - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Китай пригрозил США жестким ответом на повышение тарифов
Китай пригрозил США жестким ответом на повышение тарифов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Китай пригрозил США жестким ответом на повышение тарифов
Решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров нарушает обещания президента США Джо Байдена "не стремиться подавлять развитие Китая", Пекин... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:45+0300
2024-05-14T17:03+0300
сша
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ПЕКИН, 14 мая - ПРАЙМ. Решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров нарушает обещания президента США Джо Байдена "не стремиться подавлять развитие Китая", Пекин выражает решительный протест, говорится в заявлении Министерства коммерции Китая. В заявлении отмечается, что 14 мая США опубликовали результаты пересмотра дополнительных тарифов в отношении ряда товаров из Китая, в соответствии с 301-й статьёй. Отмечается, в частности, что будут подняты тарифы на поставляемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны. "Китайская сторона выражает решительный протест, а также сделала строгое представление", - говорится в заявлении китайского ведомства. В министерстве отметили, что США политизировали торгово-экономические вопросы, исходя из внутриполитических соображений. "Это образцовая политическая манипуляция", - говорится в тексте. Повышение США тарифов, по словам ведомства, нарушает обещания президента Байдена "не стремиться подавлять развитие Китая" и "не стремиться к разрыву связей с Китаем". "Это серьезно повлияет на атмосферу двустороннего сотрудничества", - отмечается в заявлении. В Минкоммерции призвали США отменить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров, и подчеркнули, что Китай "примет решительные меры для защиты своих прав и интересов". Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".
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сша, китай, торговля
США, КИТАЙ, торговля
16:45 14.05.2024 (обновлено: 17:03 14.05.2024)
 
Китай пригрозил США жестким ответом на повышение тарифов

Власти КНР выразили протест из-за повышений США тарифов на ряд китайских товаров

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 14 мая - ПРАЙМ. Решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров нарушает обещания президента США Джо Байдена "не стремиться подавлять развитие Китая", Пекин выражает решительный протест, говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.
В заявлении отмечается, что 14 мая США опубликовали результаты пересмотра дополнительных тарифов в отношении ряда товаров из Китая, в соответствии с 301-й статьёй. Отмечается, в частности, что будут подняты тарифы на поставляемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны.
"Китайская сторона выражает решительный протест, а также сделала строгое представление", - говорится в заявлении китайского ведомства.
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В министерстве отметили, что США политизировали торгово-экономические вопросы, исходя из внутриполитических соображений.
"Это образцовая политическая манипуляция", - говорится в тексте.
Повышение США тарифов, по словам ведомства, нарушает обещания президента Байдена "не стремиться подавлять развитие Китая" и "не стремиться к разрыву связей с Китаем".
"Это серьезно повлияет на атмосферу двустороннего сотрудничества", - отмечается в заявлении.
В Минкоммерции призвали США отменить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров, и подчеркнули, что Китай "примет решительные меры для защиты своих прав и интересов".
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".
 
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