https://1prime.ru/20240514/kivi-bank-848165226.html

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности - 14.05.2024, ПРАЙМ

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам "Киви банка" за два месяца после отзыва лицензии у кредитной организации 4,2 миллиарда рублей, или... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T19:05+0300

2024-05-14T19:05+0300

2024-05-14T19:05+0300

экономика

россия

"киви банк"

асв

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам "Киви банка" за два месяца после отзыва лицензии у кредитной организации 4,2 миллиарда рублей, или 94% суммы страховой ответственности, сообщается в материалах АСВ. "Более 10,5 тысячи вкладчиков "Киви банка" (АО) обратились в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) за страховым возмещением по вкладам в течение двух месяцев после отзыва у банка лицензии. Им было выплачено 4,2 миллиардов рублей, что составляет 94% страховой ответственности АСВ", — приводятся слова первого заместителя генерального директора АСВ Марии Филатовой в Telegram-канале агентства. Рассчитываться с кредиторами банка, к которым относятся и владельцы Qiwi-кошельков, по ее словам, АСВ начнет в июле этого года. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов). Суд 10 апреля по заявлению Банка России принял решение о принудительной ликвидации "Киви банка", назначив ликвидатором АСВ.

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россия, "киви банк", асв