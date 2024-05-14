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АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности - 14.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240514/kivi-bank-848165226.html
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности - 14.05.2024, ПРАЙМ
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам "Киви банка" за два месяца после отзыва лицензии у кредитной организации 4,2 миллиарда рублей, или... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T19:05+0300
2024-05-14T19:05+0300
экономика
россия
"киви банк"
асв
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам "Киви банка" за два месяца после отзыва лицензии у кредитной организации 4,2 миллиарда рублей, или 94% суммы страховой ответственности, сообщается в материалах АСВ. "Более 10,5 тысячи вкладчиков "Киви банка" (АО) обратились в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) за страховым возмещением по вкладам в течение двух месяцев после отзыва у банка лицензии. Им было выплачено 4,2 миллиардов рублей, что составляет 94% страховой ответственности АСВ", — приводятся слова первого заместителя генерального директора АСВ Марии Филатовой в Telegram-канале агентства. Рассчитываться с кредиторами банка, к которым относятся и владельцы Qiwi-кошельков, по ее словам, АСВ начнет в июле этого года. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов). Суд 10 апреля по заявлению Банка России принял решение о принудительной ликвидации "Киви банка", назначив ликвидатором АСВ.
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россия, "киви банк", асв
Экономика, РОССИЯ, "Киви банк", АСВ
19:05 14.05.2024
 
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" почти 90% страховой ответственности

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 94% суммы страховой ответственности

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам "Киви банка" за два месяца после отзыва лицензии у кредитной организации 4,2 миллиарда рублей, или 94% суммы страховой ответственности, сообщается в материалах АСВ.
"Более 10,5 тысячи вкладчиков "Киви банка" (АО) обратились в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) за страховым возмещением по вкладам в течение двух месяцев после отзыва у банка лицензии. Им было выплачено 4,2 миллиардов рублей, что составляет 94% страховой ответственности АСВ", — приводятся слова первого заместителя генерального директора АСВ Марии Филатовой в Telegram-канале агентства.
Рассчитываться с кредиторами банка, к которым относятся и владельцы Qiwi-кошельков, по ее словам, АСВ начнет в июле этого года.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов). Суд 10 апреля по заявлению Банка России принял решение о принудительной ликвидации "Киви банка", назначив ликвидатором АСВ.
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