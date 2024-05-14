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Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения
Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения - 14.05.2024, ПРАЙМ
Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения
США должны придерживаться честной конкуренции, американских электромобилей в КНР гораздо больше, чем китайских в Штатах, заявил официальный представитель... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T22:45+0300
2024-05-14T22:45+0300
политика
китай
сша
торговые ограничения
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. США должны придерживаться честной конкуренции, американских электромобилей в КНР гораздо больше, чем китайских в Штатах, заявил официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй. "США должны придерживаться принципов честной конкуренции", — сказал Лю Пэнъюй журналистам. По его словам, "экспорт Китая нацелен на вклад в международное сообщество, а не на собственный выигрыш". В США попадает менее 1% производимых в Китае электромобилей, в то же время американская компания Tesla экспортировала в Китай 344 тысячи автомобилей в прошлом году. "Обвинения в адрес Китая в избыточных мощностях и росте мировых цен мы считаем ложными", — указал он. Администрация США объявила во вторник о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.В Минкоммерции призвали США отменить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров, и подчеркнули, что Китай "примет решительные меры для защиты своих прав и интересов".Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".
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китай, сша, торговые ограничения
Политика, КИТАЙ, США, торговые ограничения
22:45 14.05.2024
 
Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения

Посольство КНР о новых тарифах: США должны придерживаться честной конкуренции

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© AFP / Jason Lee/Pool
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. США должны придерживаться честной конкуренции, американских электромобилей в КНР гораздо больше, чем китайских в Штатах, заявил официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй.
"США должны придерживаться принципов честной конкуренции", — сказал Лю Пэнъюй журналистам.
По его словам, "экспорт Китая нацелен на вклад в международное сообщество, а не на собственный выигрыш". В США попадает менее 1% производимых в Китае электромобилей, в то же время американская компания Tesla экспортировала в Китай 344 тысячи автомобилей в прошлом году.
"Обвинения в адрес Китая в избыточных мощностях и росте мировых цен мы считаем ложными", — указал он.
Администрация США объявила во вторник о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.
В Минкоммерции призвали США отменить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров, и подчеркнули, что Китай "примет решительные меры для защиты своих прав и интересов".
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Китай пригрозил США жестким ответом на повышение тарифов
Вчера, 16:45
 
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