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Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения

Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения - 14.05.2024, ПРАЙМ

Посольство КНР в США оценило новые американские торговые ограничения

США должны придерживаться честной конкуренции, американских электромобилей в КНР гораздо больше, чем китайских в Штатах, заявил официальный представитель... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T22:45+0300

2024-05-14T22:45+0300

2024-05-14T22:45+0300

политика

китай

сша

торговые ограничения

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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. США должны придерживаться честной конкуренции, американских электромобилей в КНР гораздо больше, чем китайских в Штатах, заявил официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй. "США должны придерживаться принципов честной конкуренции", — сказал Лю Пэнъюй журналистам. По его словам, "экспорт Китая нацелен на вклад в международное сообщество, а не на собственный выигрыш". В США попадает менее 1% производимых в Китае электромобилей, в то же время американская компания Tesla экспортировала в Китай 344 тысячи автомобилей в прошлом году. "Обвинения в адрес Китая в избыточных мощностях и росте мировых цен мы считаем ложными", — указал он. Администрация США объявила во вторник о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.В Минкоммерции призвали США отменить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров, и подчеркнули, что Китай "примет решительные меры для защиты своих прав и интересов".Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".

https://1prime.ru/20240514/kitay-848159237.html

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китай, сша, торговые ограничения