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ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда

ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда - 14.05.2024, ПРАЙМ

ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда

Государственная Дума изучает вопрос утверждения Антона Котякова на пост главы Минтруда России. Об этом заявил в ходе пленарного заседания ГД спикер Вячеслав... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:45+0300

2024-05-14T10:45+0300

2024-05-14T10:45+0300

кабмин

антон котяков

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает вопрос утверждения Антона Котякова на пост главы Минтруда России. Об этом заявил в ходе пленарного заседания ГД спикер Вячеслав Володин.Он напомнил, что 12 мая кандидатуры рассматривали профильные комитеты нижней палаты парламента. По словам Володина, заседание комитета по труду длилось четыре часа, дольше остальных."Единогласия не было. Потому что темы, за которые отвечает министр, очень важные", - добавил он, подчеркнув, что котякова поддержали большинством голосов.Котяков занимал пост министра труда и социальной защиты с 2020 года.

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антон котяков, вячеслав володин, госдума