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ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда - 14.05.2024, ПРАЙМ
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ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда
ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда
Государственная Дума изучает вопрос утверждения Антона Котякова на пост главы Минтруда России. Об этом заявил в ходе пленарного заседания ГД спикер Вячеслав... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:45+0300
2024-05-14T10:45+0300
кабмин
антон котяков
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает вопрос утверждения Антона Котякова на пост главы Минтруда России. Об этом заявил в ходе пленарного заседания ГД спикер Вячеслав Володин.Он напомнил, что 12 мая кандидатуры рассматривали профильные комитеты нижней палаты парламента. По словам Володина, заседание комитета по труду длилось четыре часа, дольше остальных."Единогласия не было. Потому что темы, за которые отвечает министр, очень важные", - добавил он, подчеркнув, что котякова поддержали большинством голосов.Котяков занимал пост министра труда и социальной защиты с 2020 года.
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антон котяков, вячеслав володин, госдума
Кабмин, Антон Котяков, Вячеслав Володин, Госдума
10:45 14.05.2024
 
ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает вопрос утверждения Антона Котякова на пост главы Минтруда России. Об этом заявил в ходе пленарного заседания ГД спикер Вячеслав Володин.
Он напомнил, что 12 мая кандидатуры рассматривали профильные комитеты нижней палаты парламента. По словам Володина, заседание комитета по труду длилось четыре часа, дольше остальных.
"Единогласия не было. Потому что темы, за которые отвечает министр, очень важные", - добавил он, подчеркнув, что котякова поддержали большинством голосов.
Котяков занимал пост министра труда и социальной защиты с 2020 года.
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КабминАнтон КотяковВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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