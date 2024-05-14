https://1prime.ru/20240514/kotyakov-848137572.html
Котяков предложил разработать с регионами меры поддержки многодетных семей
Котяков предложил разработать с регионами меры поддержки многодетных семей - 14.05.2024, ПРАЙМ
Котяков предложил разработать с регионами меры поддержки многодетных семей
Кандидат на должность главы Министерства труда России Антон Котяков предложил разработать с регионами механизм поддержки многодетных семей. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:05+0300
2024-05-14T11:05+0300
2024-05-14T11:05+0300
россия
госдума
антон котяков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кандидат на должность главы Министерства труда России Антон Котяков предложил разработать с регионами механизм поддержки многодетных семей. Эта инициатива будет рассмотрена в случае утверждения Думой кандидатуры Котякова. Так, исполняющих обязанности министра отметил, что министерство продолжит реализацию показавших свою эффективность мер в рамках нацпроекта "Семья", а также дополнит его новыми решениями. По его словам, будут продлены такие меры поддержки семей, как материнский капитал, льготная ипотека, выплаты в размере 450 тысяч рублей. Котяков подчеркнул, что вместе с регионами ведомство выстроит систему поддержки многодетных семей на основе указа президента России. По его словам, регионы с низким уровнем рождаемости получат финансовую помощь из федерального бюджета на развитие региональных программ повышения рождаемости. Кроме того, нацпроект предусмотрит допмеры поддержки молодых многодетных семей и решения по охране материнства и детства, укреплению семейных ценностей. Ранее сообщалось, что Государственная Дума рассматривает кандидатуру Котякова на пост министра труда. Как 12 мая отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, заседание комитета по труду длилось четыре часа, дольше остальных.
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россия, госдума, антон котяков
РОССИЯ, Госдума, Антон Котяков
Котяков предложил разработать с регионами меры поддержки многодетных семей
Котяков предложил разработать с регионами систему поддержки многодетных семей
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кандидат на должность главы Министерства труда России Антон Котяков предложил разработать с регионами механизм поддержки многодетных семей.
Эта инициатива будет рассмотрена в случае утверждения Думой кандидатуры Котякова.
Так, исполняющих обязанности министра отметил, что министерство продолжит реализацию показавших свою эффективность мер в рамках нацпроекта "Семья", а также дополнит его новыми решениями. По его словам, будут продлены такие меры поддержки семей, как материнский капитал, льготная ипотека, выплаты в размере 450 тысяч рублей.
ГД рассматривает вопрос об утверждении Котякова на пост главы Минтруда
Котяков подчеркнул, что вместе с регионами ведомство выстроит систему поддержки многодетных семей на основе указа президента России. По его словам, регионы с низким уровнем рождаемости получат финансовую помощь из федерального бюджета на развитие региональных программ повышения рождаемости.
Кроме того, нацпроект предусмотрит допмеры поддержки молодых многодетных семей и решения по охране материнства и детства, укреплению семейных ценностей.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума рассматривает кандидатуру Котякова на пост министра труда. Как 12 мая отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, заседание комитета по труду длилось четыре часа, дольше остальных.