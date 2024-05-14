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ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды - 14.05.2024, ПРАЙМ
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ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды
ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды
Государственная Дума рассматривает утверждение Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:52+0300
2024-05-14T10:52+0300
кабмин
госдума
александр козлов
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает утверждение Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.14 мая в нижней палате парламента проходит пленарное заседание, на котором депутаты утверждают министров.Володин обратился к Козлову, отметив его достижения, но призвав больше останавливаться на проблемах."Александр Александрович (Козлов) - он слышит. И не ведет себя по-хамски. Слышит. Поэтому и мы должны с вами поддерживать таких людей", - добавил он.
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госдума, александр козлов, вячеслав володин
Кабмин, Госдума, Александр Козлов, Вячеслав Володин
10:52 14.05.2024
 
ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды

Володин: ГД изучает вопрос об утверждении Козлова министром природных ресурсов и экологии

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк% Александр Козлов
% Александр Козлов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает утверждение Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
14 мая в нижней палате парламента проходит пленарное заседание, на котором депутаты утверждают министров.
Володин обратился к Козлову, отметив его достижения, но призвав больше останавливаться на проблемах.
"Александр Александрович (Козлов) - он слышит. И не ведет себя по-хамски. Слышит. Поэтому и мы должны с вами поддерживать таких людей", - добавил он.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Алиханова главой Мипромторга
09:10
 
КабминГосдумаАлександр КозловВячеслав Володин
 
 
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