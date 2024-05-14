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ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды

ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды - 14.05.2024, ПРАЙМ

ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды

Государственная Дума рассматривает утверждение Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:52+0300

2024-05-14T10:52+0300

2024-05-14T10:52+0300

кабмин

госдума

александр козлов

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает утверждение Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.14 мая в нижней палате парламента проходит пленарное заседание, на котором депутаты утверждают министров.Володин обратился к Козлову, отметив его достижения, но призвав больше останавливаться на проблемах."Александр Александрович (Козлов) - он слышит. И не ведет себя по-хамски. Слышит. Поэтому и мы должны с вами поддерживать таких людей", - добавил он.

https://1prime.ru/20240514/alikhanov-848133275.html

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госдума, александр козлов, вячеслав володин