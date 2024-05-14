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Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму
Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму - 14.05.2024, ПРАЙМ
Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму
Лондон позволил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым британским оружием. Об этом заявил министр обороны великобритании Грант Шаппс, его слова приводит Sky | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:23+0300
2024-05-14T15:26+0300
вооружения
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Лондон позволил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым британским оружием. Об этом заявил министр обороны великобритании Грант Шаппс, его слова приводит Sky News."Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины", — сказал он.По мнению Шаппса, использование британского оружия в других государствах должно осуществляться с соблюдением международного права.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
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Вооружения, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Новости
15:23 14.05.2024 (обновлено: 15:26 14.05.2024)
 
Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму

Глава МО Шаппс: Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму британским оружием

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Лондон позволил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым британским оружием. Об этом заявил министр обороны великобритании Грант Шаппс, его слова приводит Sky News.
"Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины", — сказал он.
По мнению Шаппса, использование британского оружия в других государствах должно осуществляться с соблюдением международного права.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
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