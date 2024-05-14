https://1prime.ru/20240514/krym-848154773.html

Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму

Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму - 14.05.2024, ПРАЙМ

Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму

Лондон позволил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым британским оружием. Об этом заявил министр обороны великобритании Грант Шаппс, его слова приводит Sky | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:23+0300

2024-05-14T15:23+0300

2024-05-14T15:26+0300

вооружения

россия

великобритания

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Лондон позволил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым британским оружием. Об этом заявил министр обороны великобритании Грант Шаппс, его слова приводит Sky News."Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины", — сказал он.По мнению Шаппса, использование британского оружия в других государствах должно осуществляться с соблюдением международного права.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

https://1prime.ru/20240430/krym-847812572.html

великобритания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, украина, новости