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Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России

Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России - 14.05.2024, ПРАЙМ

Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России

В России нельзя допустить роста ксенофобии, так как именно этого добивается Запад. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел России... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:48+0300

2024-05-14T15:48+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В России нельзя допустить роста ксенофобии, так как именно этого добивается Запад. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел России Владимир Колокольцев."Нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники на Западе",— сказал он.По словам Колокольцева, в настоящее вресмя иностранные граждане на территории России совершают примерно четыре процента от общего объема преступлений.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД. Генерал полиции Владимир Колокольцев министр внутренних дел России с 2012 года, бывший начальник Главного управления МВД по Москве.

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