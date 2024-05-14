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ГД рассматривает вопрос об утверждении Лут главой Минсельхоза

ГД рассматривает вопрос об утверждении Лут главой Минсельхоза - 14.05.2024, ПРАЙМ

ГД рассматривает вопрос об утверждении Лут главой Минсельхоза

Государственная Дума рассматривает кандидатуру Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:56+0300

2024-05-14T11:56+0300

2024-05-14T11:56+0300

кабмин

госдума

вячеслав володин

оксана лут

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса нашей повестки. Утверждение Лут Оксаны Николаевны министром сельского хозяйства", - сказал он.Ранее Лут занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Главой ведомства был Дмитрий Патрушев - 13 мая Госдума утвердила его кандидатуру на пост вице-премьера.

https://1prime.ru/20240514/serial-848138632.html

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госдума, вячеслав володин, оксана лут