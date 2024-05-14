https://1prime.ru/20240514/lut-848141341.html
ГД рассматривает вопрос об утверждении Лут главой Минсельхоза
ГД рассматривает вопрос об утверждении Лут главой Минсельхоза - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Лут главой Минсельхоза
Государственная Дума рассматривает кандидатуру Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:56+0300
2024-05-14T11:56+0300
2024-05-14T11:56+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
оксана лут
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса нашей повестки. Утверждение Лут Оксаны Николаевны министром сельского хозяйства", - сказал он.Ранее Лут занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Главой ведомства был Дмитрий Патрушев - 13 мая Госдума утвердила его кандидатуру на пост вице-премьера.
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госдума, вячеслав володин, оксана лут
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин, Оксана Лут
ГД рассматривает вопрос об утверждении Лут главой Минсельхоза
Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Лут министром сельского хозяйства
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса нашей повестки. Утверждение Лут Оксаны Николаевны министром сельского хозяйства", - сказал он.
Ранее Лут занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Главой ведомства был Дмитрий Патрушев - 13 мая Госдума утвердила его кандидатуру на пост вице-премьера.
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