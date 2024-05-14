https://1prime.ru/20240514/minenergo-848167444.html

Шульгинов подвел итоги работы на посту главы Минэнерго

Шульгинов подвел итоги работы на посту главы Минэнерго - 14.05.2024, ПРАЙМ

Шульгинов подвел итоги работы на посту главы Минэнерго

Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов подвел итоги своей работы на этом посту, поблагодарил коллег и рассказал об успехах министерства. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T21:51+0300

2024-05-14T21:51+0300

2024-05-14T21:51+0300

кабмин

россия

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов подвел итоги своей работы на этом посту, поблагодарил коллег и рассказал об успехах министерства. "За годы нашего сотрудничества на благо российского топливно-энергетического комплекса были достигнуты важные успехи, реализованы проекты, направленные на надежное энергоснабжение регионов, обеспечение внутренних и внешних потребителей российскими энергоресурсами", — цитирует Шульгинова официальный Telegram-канал министерства. По словам экс-министра, работа выпала на время новых вызовов и перемен и совпала с эпохой глобальной трансформации мирового энергетического рынка, "когда выстраиваемые на протяжении десятилетий логистические цепочки и инфраструктура оказались в одночасье разрушены, а наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением". Тем не менее российский топливно-энергетический комплекс устоял и продолжил адаптироваться и развиваться, заключил Шульгинов, поблагодарив коллег за совместную работу. Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.Новым главой Министерства энергетики стал Сергей Цивилев. Сергей Цивилев с 2018 года занимал пост губернатора кемеровской области. Как отмечал глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный, Цивилев работал в ТЭКе сначала в отраслевом сегменте, затем был губернатором по сути Кузбасса, а также в течение четырех лет возглавлял комиссию по энергетике Госсовета.

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