https://1prime.ru/20240514/minfin-848147984.html
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:50+0300
2024-05-14T13:50+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа."Бюджетные правила себя зарекомендовали с положительной стороны, и мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета", - сказал Силуанов.Он подчеркнул, что бюджетное правило никем не навязано России. Оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы с одной стороны, с другой стороны, - обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета."Мы как страна зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения, с которыми мы сегодня столкнулись. А бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями", - подчеркнул он.Выступая накануне в Госдуме Силуанов также заявил, что Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность.В рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.Задача бюджетного правила - снизить волатильность курса на фоне турбулентности сырьевых цен. При дополнительных нефтегазовых доходах приобретается иностранная валюта - с 2023 года это юань - и поступает в фонд национального благосостояния (ФНБ). Если же полученных доходов не хватает, то определенный объем валюты продается на рынке, чтобы потери компенсировать.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин не будет отменять бюджетное правило
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа.
"Бюджетные правила себя зарекомендовали с положительной стороны, и мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета", - сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что бюджетное правило никем не навязано России. Оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы с одной стороны, с другой стороны, - обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета.
"Мы как страна зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения, с которыми мы сегодня столкнулись. А бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями", - подчеркнул он.
Выступая накануне в Госдуме Силуанов также заявил, что Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность.
В рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Задача бюджетного правила - снизить волатильность курса на фоне турбулентности сырьевых цен. При дополнительных нефтегазовых доходах приобретается иностранная валюта - с 2023 года это юань - и поступает в фонд национального благосостояния (ФНБ). Если же полученных доходов не хватает, то определенный объем валюты продается на рынке, чтобы потери компенсировать.
Силуанов предложил дальше развивать бюджетное правило и ФНБ