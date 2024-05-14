Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240514/minfin-848147984.html
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов - 14.05.2024, ПРАЙМ
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:50+0300
2024-05-14T14:19+0300
экономика
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/23/841502369_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_69ad8d79552522eec8c9ecdd3920519c.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа."Бюджетные правила себя зарекомендовали с положительной стороны, и мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета", - сказал Силуанов.Он подчеркнул, что бюджетное правило никем не навязано России. Оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы с одной стороны, с другой стороны, - обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета."Мы как страна зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения, с которыми мы сегодня столкнулись. А бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями", - подчеркнул он.Выступая накануне в Госдуме Силуанов также заявил, что Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность.В рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.Задача бюджетного правила - снизить волатильность курса на фоне турбулентности сырьевых цен. При дополнительных нефтегазовых доходах приобретается иностранная валюта - с 2023 года это юань - и поступает в фонд национального благосостояния (ФНБ). Если же полученных доходов не хватает, то определенный объем валюты продается на рынке, чтобы потери компенсировать.
https://1prime.ru/20240512/siluanov-848078472.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/23/841502369_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_978db47c580d7f546852d6148a5a2b3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
13:50 14.05.2024 (обновлено: 14:19 14.05.2024)
 
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин не будет отменять бюджетное правило

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа.
"Бюджетные правила себя зарекомендовали с положительной стороны, и мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета", - сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что бюджетное правило никем не навязано России. Оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы с одной стороны, с другой стороны, - обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета.
"Мы как страна зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения, с которыми мы сегодня столкнулись. А бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями", - подчеркнул он.
Выступая накануне в Госдуме Силуанов также заявил, что Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность.
В рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Задача бюджетного правила - снизить волатильность курса на фоне турбулентности сырьевых цен. При дополнительных нефтегазовых доходах приобретается иностранная валюта - с 2023 года это юань - и поступает в фонд национального благосостояния (ФНБ). Если же полученных доходов не хватает, то определенный объем валюты продается на рынке, чтобы потери компенсировать.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Силуанов предложил дальше развивать бюджетное правило и ФНБ
12 мая, 12:36
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала