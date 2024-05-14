https://1prime.ru/20240514/minfin-848149372.html
Володин высоко оценил профессионализм Силуанова
Володин высоко оценил профессионализм Силуанова - 14.05.2024, ПРАЙМ
Володин высоко оценил профессионализм Силуанова
Работа в Минфине наиболее тяжелая и непростая, особенно при давлении санкций, но кандидата на пост главы министра финансов РФ Антона Силуанова отличает высокий... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:16+0300
2024-05-14T14:16+0300
2024-05-14T14:16+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Работа в Минфине наиболее тяжелая и непростая, особенно при давлении санкций, но кандидата на пост главы министра финансов РФ Антона Силуанова отличает высокий профессионализм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин "Это (Минфин - ред.) самый тяжелый, непростой участок работы. В ситуации с вызовами с санкциями, очень многое зависит от министра финансов и от министерства. Надо сказать, Силуанова отличает профессионализм, компетенция, ответственное отношение к делу", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, обсуждая работу Силуанова на посту главы Минфина. Володин добавил, что Госдуме не на что жаловаться в работе Силуанова, потому что когда он приходит к договоренностям, то они четко соблюдаются. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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россия, минфин, новости
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Новости
Володин высоко оценил профессионализм Силуанова
Володин: в режиме санкций многое зависит от Минфина, Силуанова отличает профессионализм
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Работа в Минфине наиболее тяжелая и непростая, особенно при давлении санкций, но кандидата на пост главы министра финансов РФ Антона Силуанова отличает высокий профессионализм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Это (Минфин - ред.) самый тяжелый, непростой участок работы. В ситуации с вызовами с санкциями, очень многое зависит от министра финансов и от министерства. Надо сказать, Силуанова отличает профессионализм, компетенция, ответственное отношение к делу", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, обсуждая работу Силуанова на посту главы Минфина.
Володин добавил, что Госдуме не на что жаловаться в работе Силуанова, потому что когда он приходит к договоренностям, то они четко соблюдаются.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов