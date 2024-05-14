https://1prime.ru/20240514/minfin-848149372.html

Володин высоко оценил профессионализм Силуанова

Володин высоко оценил профессионализм Силуанова - 14.05.2024, ПРАЙМ

Володин высоко оценил профессионализм Силуанова

Работа в Минфине наиболее тяжелая и непростая, особенно при давлении санкций, но кандидата на пост главы министра финансов РФ Антона Силуанова отличает высокий... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:16+0300

2024-05-14T14:16+0300

2024-05-14T14:16+0300

экономика

россия

минфин

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/61/842506130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f8396b27cad4afc496d4e70addfca61.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Работа в Минфине наиболее тяжелая и непростая, особенно при давлении санкций, но кандидата на пост главы министра финансов РФ Антона Силуанова отличает высокий профессионализм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин "Это (Минфин - ред.) самый тяжелый, непростой участок работы. В ситуации с вызовами с санкциями, очень многое зависит от министра финансов и от министерства. Надо сказать, Силуанова отличает профессионализм, компетенция, ответственное отношение к делу", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, обсуждая работу Силуанова на посту главы Минфина. Володин добавил, что Госдуме не на что жаловаться в работе Силуанова, потому что когда он приходит к договоренностям, то они четко соблюдаются. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.

https://1prime.ru/20240514/minfin-848147984.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, новости