https://1prime.ru/20240514/minoborony-848150743.html

Белоусов рассказал о первоочередных задачах в работе Минобороны

Белоусов рассказал о первоочередных задачах в работе Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ

Белоусов рассказал о первоочередных задачах в работе Минобороны

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что начал знакомиться с делами в МО, по его словам, там все вопросы первоочередные. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:43+0300

2024-05-14T14:43+0300

2024-05-14T14:56+0300

вооружения

россия

андрей белоусов

https://cdnn.1prime.ru/img/83106/43/831064312_0:38:1745:1019_1920x0_80_0_0_c58ab880faf75ee8b2beeffcde4350b0.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что начал знакомиться с делами в МО, по его словам, там все вопросы первоочередные."Я, конечно же, начал знакомиться с делами, там все вопросы первоочередные, других просто нет", — сказал Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации.Среди первоочередных задач Белоусов выделил комплектование ВС РФ на СВО, проблемы с выплатами денежного довольствия; доступностью медуслуг, предоставляемых гражданскими медучреждениями военнослужащим."Речь идет о обеспечении поставок современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее", — пояснил он.Он отметил, что в рамках комплектования армии необходимо "упреждать" ВСУ в сфере технологий и отрабатывать новые методы ведения боя.По его словам, также необходимо уделить особое внимание военному образованию, так как в этой сфере накоплен ряд определенных проблем. "Сергеем Кужугетовичем Шойгу, коллегами проведена большая работа, но, тем не менее, нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусе внимания, постоянно ее развивать, особенно с учетом опыта, который ВС приобрели в ходе СВО", — подчеркнул он.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

https://1prime.ru/20240514/belousov-848147386.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, андрей белоусов