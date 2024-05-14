https://1prime.ru/20240514/minoborony-848167027.html

Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ

Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ - 14.05.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается на сайте Кремля. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T21:35+0300

2024-05-14T21:35+0300

2024-05-14T21:35+0300

кабмин

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается на сайте Кремля. "Глава государства назначил... Белоусова Андрея Рэмовича – Министром обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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россия, андрей белоусов