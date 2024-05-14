https://1prime.ru/20240514/minprirody-848159555.html

Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ

Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ - 14.05.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ

Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:46+0300

2024-05-14T16:46+0300

2024-05-14T16:46+0300

кабмин

россия

минприроды

александр козлов

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. "За" проголосовали 349 депутатов, "против" — 27, воздержались — 53. Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина. Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2015-2018 годах был губернатором Амурской области, затем занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с конца 2020 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии.

https://1prime.ru/20240514/kozlov-848136898.html

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россия, минприроды, александр козлов