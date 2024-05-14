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Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ
Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:46+0300
2024-05-14T16:46+0300
кабмин
россия
минприроды
александр козлов
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. "За" проголосовали 349 депутатов, "против" — 27, воздержались — 53. Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина. Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2015-2018 годах был губернатором Амурской области, затем занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с конца 2020 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии.
https://1prime.ru/20240514/kozlov-848136898.html
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россия, минприроды, александр козлов
Кабмин, РОССИЯ, Минприроды, Александр Козлов
16:46 14.05.2024
 
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ

Госдума утвердила Александра Козлова главой Минприроды РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Козлов
Александр Козлов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России.
"За" проголосовали 349 депутатов, "против" — 27, воздержались — 53.
Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.
Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске.
В 2015-2018 годах был губернатором Амурской области, затем занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с конца 2020 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии.
% Александр Козлов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды
10:52
 
КабминРОССИЯМинприродыАлександр Козлов
 
 
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