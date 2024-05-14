https://1prime.ru/20240514/minprirody-848159555.html
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ
Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:46+0300
2024-05-14T16:46+0300
2024-05-14T16:46+0300
кабмин
россия
минприроды
александр козлов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848141319_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_271dab57b817c265f24bbf3dc43f57f4.jpg
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. "За" проголосовали 349 депутатов, "против" — 27, воздержались — 53. Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина. Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2015-2018 годах был губернатором Амурской области, затем занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с конца 2020 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии.
https://1prime.ru/20240514/kozlov-848136898.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848141319_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_be0c687aaf3b95f362ea76f4b7a34cec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минприроды, александр козлов
Кабмин, РОССИЯ, Минприроды, Александр Козлов
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды РФ
Госдума утвердила Александра Козлова главой Минприроды РФ
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России.
"За" проголосовали 349 депутатов, "против" — 27, воздержались — 53.
Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.
Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске.
В 2015-2018 годах был губернатором Амурской области, затем занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с конца 2020 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии.
ГД рассматривает вопрос об утверждении Козлова главой Минприроды