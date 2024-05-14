https://1prime.ru/20240514/minsport-848134530.html
ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта
ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта
Государственная Дума рассматривает кандидатуру Михаила Дегтярева на дожность министра спорта России, заявил в ходе пленарного заседания председатель нижней... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:52+0300
2024-05-14T09:52+0300
2024-05-14T09:52+0300
кабмин
михаил дегтярев
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Михаила Дегтярева на дожность министра спорта России, заявил в ходе пленарного заседания председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Уважаемые коллеги, переходим к третьему вопросу нашей повестки - об утверждении Дегтярева Михаила Владимировича министром спорта РФ", - сказал он.Ранее Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края.Одиннадцатого мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала. Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
https://1prime.ru/20240513/volodin-848105633.html
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михаил дегтярев, вячеслав володин, госдума
Кабмин, Михаил Дегтярев, Вячеслав Володин, Госдума
ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта
Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Михаила Дегтярева на дожность министра спорта России, заявил в ходе пленарного заседания председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Уважаемые коллеги, переходим к третьему вопросу нашей повестки - об утверждении Дегтярева Михаила Владимировича министром спорта РФ", - сказал он.
Ранее Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края.
Одиннадцатого мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Володин призвал отделять бизнес, касающийся здоровья, при проверках