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ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта - 14.05.2024, ПРАЙМ
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ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта
ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта
Государственная Дума рассматривает кандидатуру Михаила Дегтярева на дожность министра спорта России, заявил в ходе пленарного заседания председатель нижней... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:52+0300
2024-05-14T09:52+0300
кабмин
михаил дегтярев
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Михаила Дегтярева на дожность министра спорта России, заявил в ходе пленарного заседания председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Уважаемые коллеги, переходим к третьему вопросу нашей повестки - об утверждении Дегтярева Михаила Владимировича министром спорта РФ", - сказал он.Ранее Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края.Одиннадцатого мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала. Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
https://1prime.ru/20240513/volodin-848105633.html
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михаил дегтярев, вячеслав володин, госдума
Кабмин, Михаил Дегтярев, Вячеслав Володин, Госдума
09:52 14.05.2024
 
ГД рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дегтярева на пост главы Минспорта

© РИА Новости | Перейти в медиабанк Михаил Дегтярев
 Михаил Дегтярев - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Михаила Дегтярева на дожность министра спорта России, заявил в ходе пленарного заседания председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Уважаемые коллеги, переходим к третьему вопросу нашей повестки - об утверждении Дегтярева Михаила Владимировича министром спорта РФ", - сказал он.
Ранее Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края.
Одиннадцатого мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
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