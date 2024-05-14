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В Госдуме прокомментировали назначение Файзуллина главой Минстроя
В Госдуме прокомментировали назначение Файзуллина главой Минстроя - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали назначение Файзуллина главой Минстроя
Сегодня ни у кого нет полной картины о сфере ЖКХ в России, кроме как у Ирека Файзуллина, заявила замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:12+0300
2024-05-14T17:12+0300
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сегодня ни у кого нет полной картины о сфере ЖКХ в России, кроме как у Ирека Файзуллина, заявила замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. "Констатируем с большим сожалением о том, что сегодня ни у кого нет реальной картины ситуации в области ЖКХ, в каком состоянии эта сфера сегодня находится. Есть разрозненная статистика, есть отдельные цифры, но полной картины ни у кого в стране нет", — сообщила Авксентьева на заседании Госдумы. Она отметила, что ранее все полномочия в области ЖКХ были переданы на уровень регионов и муниципалитетов, но сегодня очевидно, что государство обязано вмешаться, регулировать и выстраивать систему. Она добавила, что вопросы ЖКХ, относятся к делам Минстроя, так как эта сфера связана со строительством и реконструкцией.Она подчеркнула, что ЖКХ — одна из самых острых тем, с которыми обращаются избиратели.Ирек Файзуллин с 10 ноября 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ранее был заместителем главы Минстроя. 14 мая 2024 года переназначен на должность главы Минстроя.
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россия, ирек файзуллин
Кабмин, РОССИЯ, Ирек Файзуллин
В Госдуме прокомментировали назначение Файзуллина главой Минстроя
Авксентьева о Файзуллине: сегодня ни у кого нет полной картины о ЖКХ в РФ
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сегодня ни у кого нет полной картины о сфере ЖКХ в России, кроме как у Ирека Файзуллина, заявила замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
"Констатируем с большим сожалением о том, что сегодня ни у кого нет реальной картины ситуации в области ЖКХ, в каком состоянии эта сфера сегодня находится. Есть разрозненная статистика, есть отдельные цифры, но полной картины ни у кого в стране нет", — сообщила Авксентьева на заседании Госдумы.
Она отметила, что ранее все полномочия в области ЖКХ были переданы на уровень регионов и муниципалитетов, но сегодня очевидно, что государство обязано вмешаться, регулировать и выстраивать систему. Она добавила, что вопросы ЖКХ, относятся к делам Минстроя, так как эта сфера связана со строительством и реконструкцией.
Она подчеркнула, что ЖКХ — одна из самых острых тем, с которыми обращаются избиратели.
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Ирек Файзуллин с 10 ноября 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ранее был заместителем главы Минстроя. 14 мая 2024 года переназначен на должность главы Минстроя.