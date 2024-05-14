https://1prime.ru/20240514/minstroy-848162175.html

В Госдуме прокомментировали назначение Файзуллина главой Минстроя

В Госдуме прокомментировали назначение Файзуллина главой Минстроя - 14.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали назначение Файзуллина главой Минстроя

Сегодня ни у кого нет полной картины о сфере ЖКХ в России, кроме как у Ирека Файзуллина, заявила замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:12+0300

2024-05-14T17:12+0300

2024-05-14T17:12+0300

кабмин

россия

ирек файзуллин

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сегодня ни у кого нет полной картины о сфере ЖКХ в России, кроме как у Ирека Файзуллина, заявила замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. "Констатируем с большим сожалением о том, что сегодня ни у кого нет реальной картины ситуации в области ЖКХ, в каком состоянии эта сфера сегодня находится. Есть разрозненная статистика, есть отдельные цифры, но полной картины ни у кого в стране нет", — сообщила Авксентьева на заседании Госдумы. Она отметила, что ранее все полномочия в области ЖКХ были переданы на уровень регионов и муниципалитетов, но сегодня очевидно, что государство обязано вмешаться, регулировать и выстраивать систему. Она добавила, что вопросы ЖКХ, относятся к делам Минстроя, так как эта сфера связана со строительством и реконструкцией.Она подчеркнула, что ЖКХ — одна из самых острых тем, с которыми обращаются избиратели.Ирек Файзуллин с 10 ноября 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ранее был заместителем главы Минстроя. 14 мая 2024 года переназначен на должность главы Минстроя.

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россия, ирек файзуллин