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В Молдавии назвали возможный срок вступления страны в ЕС
В Молдавии назвали возможный срок вступления страны в ЕС - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Молдавии назвали возможный срок вступления страны в ЕС
В ближайшие пять лет Молдавяи может стать членом Европейского союза, однако для этого вести страну должны проевропейский силы, поделился своим мнением... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:02+0300
2024-05-14T13:02+0300
2024-05-14T13:03+0300
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КИШИНЕВ, 14 мая - ПРАЙМ. В ближайшие пять лет Молдавяи может стать членом Европейского союза, однако для этого вести страну должны проевропейский силы, поделился своим мнением евродепутат Зигфрид Мурешан. "По моим прогнозам, в ближайшие пять лет, в период полномочий Европейского парламента и Европейской комиссии с 2024 по 2029 год, шансы на расширение Европейского союза очень высоки. Желание есть, я пока не знаю, какие страны это будут... одна, две, три страны, довольно маленькие, которые могут быть легко интегрированы. Это может быть Молдавия, это могут быть Западные Балканы", - рассказал парламентарий в эфире радио Moldova. Кроме того, Мурешан заявил, что государство может присоединиться к еровпейскому блоку даже раньше, чем Украина, но тлько если во главе будет проевропейский лидер.14 декабря прошлого года саммит Евросоюза принял решение запустить процесс переговоров о потенциальном членстве Украины и Молдавии в блоке. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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молдавия, европа, ес
В Молдавии назвали возможный срок вступления страны в ЕС
Евродепутат Мурешан: Молдавия может вступить в ЕС в ближайшие пять лет
КИШИНЕВ, 14 мая - ПРАЙМ. В ближайшие пять лет Молдавяи может стать членом Европейского союза, однако для этого вести страну должны проевропейский силы, поделился своим мнением евродепутат Зигфрид Мурешан.
"По моим прогнозам, в ближайшие пять лет, в период полномочий Европейского парламента и Европейской комиссии с 2024 по 2029 год, шансы на расширение Европейского союза очень высоки. Желание есть, я пока не знаю, какие страны это будут... одна, две, три страны, довольно маленькие, которые могут быть легко интегрированы. Это может быть Молдавия, это могут быть Западные Балканы", - рассказал парламентарий в эфире радио Moldova.
Кроме того, Мурешан заявил, что государство может присоединиться к еровпейскому блоку даже раньше, чем Украина, но тлько если во главе будет проевропейский лидер.
14 декабря прошлого года саммит Евросоюза принял решение запустить процесс переговоров о потенциальном членстве Украины и Молдавии в блоке. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.