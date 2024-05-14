https://1prime.ru/20240514/moldaviya-848145279.html

В Молдавии назвали возможный срок вступления страны в ЕС

В Молдавии назвали возможный срок вступления страны в ЕС - 14.05.2024, ПРАЙМ

В Молдавии назвали возможный срок вступления страны в ЕС

В ближайшие пять лет Молдавяи может стать членом Европейского союза, однако для этого вести страну должны проевропейский силы, поделился своим мнением... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T13:02+0300

2024-05-14T13:02+0300

2024-05-14T13:03+0300

молдавия

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

КИШИНЕВ, 14 мая - ПРАЙМ. В ближайшие пять лет Молдавяи может стать членом Европейского союза, однако для этого вести страну должны проевропейский силы, поделился своим мнением евродепутат Зигфрид Мурешан. "По моим прогнозам, в ближайшие пять лет, в период полномочий Европейского парламента и Европейской комиссии с 2024 по 2029 год, шансы на расширение Европейского союза очень высоки. Желание есть, я пока не знаю, какие страны это будут... одна, две, три страны, довольно маленькие, которые могут быть легко интегрированы. Это может быть Молдавия, это могут быть Западные Балканы", - рассказал парламентарий в эфире радио Moldova. Кроме того, Мурешан заявил, что государство может присоединиться к еровпейскому блоку даже раньше, чем Украина, но тлько если во главе будет проевропейский лидер.14 декабря прошлого года саммит Евросоюза принял решение запустить процесс переговоров о потенциальном членстве Украины и Молдавии в блоке. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

молдавия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, европа, ес