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Мосбиржа не будет проводить торги 12 июня в связи с праздником
Мосбиржа не будет проводить торги 12 июня в связи с праздником - 14.05.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа не будет проводить торги 12 июня в связи с праздником
Московская биржа не будет проводить торги 12 июня в связи с празднованием Дня России, следует из сообщения торговой площадки. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:58+0300
2024-05-14T11:58+0300
2024-05-14T11:58+0300
мосбиржа
торги
день россии
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Московская биржа не будет проводить торги 12 июня в связи с празднованием Дня России, следует из сообщения торговой площадки. "В праздничный день 12 июня 2024 года (среда – ред.) торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи не проводятся. В остальные дни месяца торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию", - говорится в сообщении торговой площадки. Двенадцатое июня – праздничный день, отмечается День России.
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мосбиржа, торги, день россии
Мосбиржа, Торги, День России
Мосбиржа не будет проводить торги 12 июня в связи с праздником
Мосбиржа не будет проводить торги 12 июня в связи с празднованием Дня России
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Московская биржа не будет проводить торги 12 июня в связи с празднованием Дня России, следует из сообщения торговой площадки.
"В праздничный день 12 июня 2024 года (среда – ред.) торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи не проводятся. В остальные дни месяца торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию", - говорится в сообщении торговой площадки.
Двенадцатое июня – праздничный день, отмечается День России.