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Заработал миллион – плати. Параметры налоговой реформы обретают очертания - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Заработал миллион – плати. Параметры налоговой реформы обретают очертания
Заработал миллион – плати. Параметры налоговой реформы обретают очертания - 14.05.2024, ПРАЙМ
Заработал миллион – плати. Параметры налоговой реформы обретают очертания
Повышение НДФЛ с 13 до 15% может коснуться тех, кто зарабатывает от одного миллиона рублей в год, рассказала агентству “Прайм” заведующая кафедрой... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T04:04+0300
2024-05-14T04:04+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Повышение НДФЛ с 13 до 15% может коснуться тех, кто зарабатывает от одного миллиона рублей в год, рассказала агентству “Прайм” заведующая кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ, профессор Марина Карп.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о необходимости корректировки налоговой системы России таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства.Одна из функций государства – обеспечение обороноспособности страны. Именно эта функция, по словам эксперта, требует в настоящее время существенных бюджетных расходов.Для обеспечения финансирования этих расходов необходимо донастроить налоговую систему таким образом, чтобы сам процесс реформирования не привел к выпадающим из бюджета доходам. А это значит, что НДФЛ точно будет повышен, полагает Марина Карп.“На какой именно уровень — пока вопрос открыт. Но одно ясно точно: без повышения ставки НДФЛ, которая коснется среднего класса, существенных доходов в бюджет получить не получится”, - убеждена экономист.К ключевым параметрам прогрессии относятся: необлагаемый минимум, количество ступеней, коридор ставок, уровень дохода, подпадающего под максимальную ставку налога.Обсуждаются предложения Минфина повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов на доходы более 1 миллиона рублей в год и с 15 до 20 процентов для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.“В профильный комитет Госдумы поступил еще целый ряд предложений от различных фракций, но учитывая опыт последних лет, в большинстве случаев поддержку депутатов находят проекты Минфина”, - заключила экономист.
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эксклюзив, налогообложение, налоговые новации, налоговые вычеты, гуу
Налоги, Эксклюзив, налогообложение, налоговые новации, Налоговые вычеты, ГУУ
04:04 14.05.2024
 
Заработал миллион – плати. Параметры налоговой реформы обретают очертания

Профессор Карп: НДФЛ до 15% могут повысить для дохода свыше 1 млн рублей в год

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Повышение НДФЛ с 13 до 15% может коснуться тех, кто зарабатывает от одного миллиона рублей в год, рассказала агентству “Прайм” заведующая кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ, профессор Марина Карп.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о необходимости корректировки налоговой системы России таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства.
Одна из функций государства – обеспечение обороноспособности страны. Именно эта функция, по словам эксперта, требует в настоящее время существенных бюджетных расходов.
Для обеспечения финансирования этих расходов необходимо донастроить налоговую систему таким образом, чтобы сам процесс реформирования не привел к выпадающим из бюджета доходам. А это значит, что НДФЛ точно будет повышен, полагает Марина Карп.
“На какой именно уровень — пока вопрос открыт. Но одно ясно точно: без повышения ставки НДФЛ, которая коснется среднего класса, существенных доходов в бюджет получить не получится”, - убеждена экономист.
К ключевым параметрам прогрессии относятся: необлагаемый минимум, количество ступеней, коридор ставок, уровень дохода, подпадающего под максимальную ставку налога.
Обсуждаются предложения Минфина повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов на доходы более 1 миллиона рублей в год и с 15 до 20 процентов для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.
“В профильный комитет Госдумы поступил еще целый ряд предложений от различных фракций, но учитывая опыт последних лет, в большинстве случаев поддержку депутатов находят проекты Минфина”, - заключила экономист.
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Экономист назвал последствия отмены НДФЛ для малоимущих россиян
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