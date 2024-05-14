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Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда

Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда - 14.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда

Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:00+0300

2024-05-14T14:00+0300

2024-05-14T14:44+0300

россия

налогообложение

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МОСКВА ,14 мая - ПРАЙМ. Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды.В ходе выступления в Госдуме Силуанову был задан вопрос, не пора ли отменить регрессивную шкалу взносов в соцфонды, что в купе с введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента о справедливости налоговой системы."У нас достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда... и этот вопрос всегда болезнен для бизнеса. Мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. ...Социальные фонды сегодня сбалансированы и выполняют все те обязательства, которые законодательно установлены... Пока бы я не стал ничего менять с точки зрения налогообложения фонда оплаты труда, и тот порядок, который сегодня есть по страховым взносам, пока бы не трогал", - сказал Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, налогообложение