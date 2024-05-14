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Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда
Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда - 14.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда
Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:00+0300
2024-05-14T14:44+0300
россия
налогообложение
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МОСКВА ,14 мая - ПРАЙМ. Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды.В ходе выступления в Госдуме Силуанову был задан вопрос, не пора ли отменить регрессивную шкалу взносов в соцфонды, что в купе с введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента о справедливости налоговой системы."У нас достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда... и этот вопрос всегда болезнен для бизнеса. Мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. ...Социальные фонды сегодня сбалансированы и выполняют все те обязательства, которые законодательно установлены... Пока бы я не стал ничего менять с точки зрения налогообложения фонда оплаты труда, и тот порядок, который сегодня есть по страховым взносам, пока бы не трогал", - сказал Силуанов.
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россия, налогообложение
РОССИЯ, налогообложение
14:00 14.05.2024 (обновлено: 14:44 14.05.2024)
 
Силуанов прокомментировал структуру налогообложения Фонда оплаты труда

Силуанов: не стоит ничего менять в структуре налогообложения Фонда оплаты труда

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА ,14 мая - ПРАЙМ. Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды.
В ходе выступления в Госдуме Силуанову был задан вопрос, не пора ли отменить регрессивную шкалу взносов в соцфонды, что в купе с введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента о справедливости налоговой системы.
"У нас достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда... и этот вопрос всегда болезнен для бизнеса. Мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. ...Социальные фонды сегодня сбалансированы и выполняют все те обязательства, которые законодательно установлены... Пока бы я не стал ничего менять с точки зрения налогообложения фонда оплаты труда, и тот порядок, который сегодня есть по страховым взносам, пока бы не трогал", - сказал Силуанов.
 
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