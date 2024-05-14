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Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ
Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ
Минфин РФ считает, что следует сохранить порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту нахождения работодателя, заявил и.о. главы министерства... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:51+0300
2024-05-14T14:51+0300
2024-05-14T14:51+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что следует сохранить порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту нахождения работодателя, заявил и.о. главы министерства Антон Силуанов. Госдума рассматривает его кандидатуру для переназначения министром финансов РФ."Мы говорим о следующем: давайте платить по месту прописки этих людей. Но не факт, что люди, которые работают в другом регионе, пользуются инфраструктурой того региона, где они прописаны, поскольку зачастую многие и проживают, где работают, и пользуются той социальной инфраструктурой, где осуществляют свою трудовую деятельность", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.Силуанов предложил рассмотреть ситуацию, когда человек прописан в одном регионе, живет в другом, а работает в третьем. Это значительно усложнит для предприятия администрирование налога по разным работникам. Имеет смысл в текущем моменте сохранить порядок уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя, указал он."На наш взгляд, это показывает и устойчивость, и заинтересованность, главное, регионов в развитии бизнеса на своей территории, соответственно, и создании новых рабочих мест", - заключил Силуанов.Он также высказал мнение, что не следует ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в социальные фонды. По его словам, сегодня соцфонды сбалансированы и выполняют возложенные на них задачи, поэтому лучше пока не трогать работающий порядок.
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ндфл, прогрессивная шкала ндфл, антон силуанов, минфин
НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, Антон Силуанов, Минфин
Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ
Минфин считает важным сохранить порядок уплаты НДФЛ по месту работы
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что следует сохранить порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту нахождения работодателя, заявил и.о. главы министерства Антон Силуанов. Госдума рассматривает его кандидатуру для переназначения министром финансов РФ.
"Мы говорим о следующем: давайте платить по месту прописки этих людей. Но не факт, что люди, которые работают в другом регионе, пользуются инфраструктурой того региона, где они прописаны, поскольку зачастую многие и проживают, где работают, и пользуются той социальной инфраструктурой, где осуществляют свою трудовую деятельность", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.
Силуанов предложил рассмотреть ситуацию, когда человек прописан в одном регионе, живет в другом, а работает в третьем. Это значительно усложнит для предприятия администрирование налога по разным работникам. Имеет смысл в текущем моменте сохранить порядок уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя, указал он.
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
"На наш взгляд, это показывает и устойчивость, и заинтересованность, главное, регионов в развитии бизнеса на своей территории, соответственно, и создании новых рабочих мест", - заключил Силуанов.
Он также высказал мнение, что не следует ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в социальные фонды. По его словам, сегодня соцфонды сбалансированы и выполняют возложенные на них задачи, поэтому лучше пока не трогать работающий порядок.