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Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ
Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ
Минфин РФ считает, что следует сохранить порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту нахождения работодателя, заявил и.о. главы министерства... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:51+0300
2024-05-14T14:51+0300
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
антон силуанов
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что следует сохранить порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту нахождения работодателя, заявил и.о. главы министерства Антон Силуанов. Госдума рассматривает его кандидатуру для переназначения министром финансов РФ."Мы говорим о следующем: давайте платить по месту прописки этих людей. Но не факт, что люди, которые работают в другом регионе, пользуются инфраструктурой того региона, где они прописаны, поскольку зачастую многие и проживают, где работают, и пользуются той социальной инфраструктурой, где осуществляют свою трудовую деятельность", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.Силуанов предложил рассмотреть ситуацию, когда человек прописан в одном регионе, живет в другом, а работает в третьем. Это значительно усложнит для предприятия администрирование налога по разным работникам. Имеет смысл в текущем моменте сохранить порядок уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя, указал он."На наш взгляд, это показывает и устойчивость, и заинтересованность, главное, регионов в развитии бизнеса на своей территории, соответственно, и создании новых рабочих мест", - заключил Силуанов.Он также высказал мнение, что не следует ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в социальные фонды. По его словам, сегодня соцфонды сбалансированы и выполняют возложенные на них задачи, поэтому лучше пока не трогать работающий порядок.
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ндфл, прогрессивная шкала ндфл, антон силуанов, минфин
НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, Антон Силуанов, Минфин
14:51 14.05.2024
 
Минфин анонсировал сохранение порядка уплаты НДФЛ

Минфин считает важным сохранить порядок уплаты НДФЛ по месту работы

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что следует сохранить порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту нахождения работодателя, заявил и.о. главы министерства Антон Силуанов. Госдума рассматривает его кандидатуру для переназначения министром финансов РФ.
"Мы говорим о следующем: давайте платить по месту прописки этих людей. Но не факт, что люди, которые работают в другом регионе, пользуются инфраструктурой того региона, где они прописаны, поскольку зачастую многие и проживают, где работают, и пользуются той социальной инфраструктурой, где осуществляют свою трудовую деятельность", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.
Силуанов предложил рассмотреть ситуацию, когда человек прописан в одном регионе, живет в другом, а работает в третьем. Это значительно усложнит для предприятия администрирование налога по разным работникам. Имеет смысл в текущем моменте сохранить порядок уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя, указал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
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"На наш взгляд, это показывает и устойчивость, и заинтересованность, главное, регионов в развитии бизнеса на своей территории, соответственно, и создании новых рабочих мест", - заключил Силуанов.
Он также высказал мнение, что не следует ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в социальные фонды. По его словам, сегодня соцфонды сбалансированы и выполняют возложенные на них задачи, поэтому лучше пока не трогать работающий порядок.
 
НДФЛпрогрессивная шкала НДФЛАнтон СилуановМинфин
 
 
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