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"Вам будет непросто". Володин дал напутствие Силуанову на посту министра

"Вам будет непросто". Володин дал напутствие Силуанову на посту министра - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Вам будет непросто". Володин дал напутствие Силуанову на посту министра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи кандидату на должность министра финансов Антону Силуанову и выразил поддержку от имени всех парламентариев. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:30+0300

2024-05-14T14:30+0300

2024-05-14T14:31+0300

кабмин

антон силуанов

минфин

госдума

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи кандидату на должность министра финансов Антону Силуанову и выразил поддержку от имени всех парламентариев."Антон Георгиевич, мы понимаем, как вам непросто, нагрузка огромная, но мы верим в то, что у вас все получится, потому что от вас очень многое зависит", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Госдума рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров в новом составе кабмина. В 2024 году правительство впервые сформируют по правилам, предписанным обновленной Конституцией. То есть Госдума будет утверждать не только главу кабмина, как это было раньше, но и других федеральных министров (кроме тех, кого глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации). С 2003 по 2004 год Силуанов был замминистра финансов (ведомство тогда возглавлял Алексей Кудрин). Затем два года занимал пост директора департамента межбюджетных отношений, а позже вновь стал заместителем Кудрина. В сентябре 2011-го Кудрин ушел в отставку. Заняв пост руководителя Минфина, Силуанов также вошел в состав Совета безопасности России.

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антон силуанов, минфин, госдума, вячеслав володин