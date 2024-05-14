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В России отменяют понятие "бакалавр" - 14.05.2024, ПРАЙМ
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В России отменяют понятие "бакалавр"
В России отменяют понятие "бакалавр" - 14.05.2024, ПРАЙМ
В России отменяют понятие "бакалавр"
Понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года исчезнет, его заменят высшее и высшее специализированное образование, заявил кандидат на пост... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:24+0300
2024-05-14T15:24+0300
образование
высшее образование
образовательные кредиты
дополнительное образование
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года исчезнет, его заменят высшее и высшее специализированное образование, заявил кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", - сказал Фальков на заседании Госдумы.Он отметил, что число учебных программ длительностью 5-5,5 лет постепенно растет. Именно к таким критериям следует переходить, если речь идет об инженерах и педагогах. Подготовить квалифицированного специалиста за четыре года по ряду специальностей невозможно.В прежней системе только бакалавры имели право поступать в магистратуру, бесплатно получая специализированное образование. "Новая логика предполагает, что любой человек, получивший высшее образование, сможет бесплатно пойти и получить специализированное образование", - пояснил Фальков.Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно иной. По его словам, массовая магистратура так и не сформировалась как эффективная образовательная ступень.Переход на другие принципы формирования системы высшего образования - большой вызов настоящему, отметил он в ходе выступления. Вместе с тем, преобразования дадут выпускникам больше возможностей.
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образование, высшее образование, образовательные кредиты, дополнительное образование
образование, высшее образование, образовательные кредиты, дополнительное образование
15:24 14.05.2024
 
В России отменяют понятие "бакалавр"

Фальков: с 2025 г в РФ не будет понятия "бакалавр", появится высшее образование

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года исчезнет, его заменят высшее и высшее специализированное образование, заявил кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", - сказал Фальков на заседании Госдумы.
Он отметил, что число учебных программ длительностью 5-5,5 лет постепенно растет. Именно к таким критериям следует переходить, если речь идет об инженерах и педагогах. Подготовить квалифицированного специалиста за четыре года по ряду специальностей невозможно.
В прежней системе только бакалавры имели право поступать в магистратуру, бесплатно получая специализированное образование. "Новая логика предполагает, что любой человек, получивший высшее образование, сможет бесплатно пойти и получить специализированное образование", - пояснил Фальков.
Преподаватель и студенты во время лекции - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Чернышенко рассказал об изменениях в системе высшего образования
12 мая, 14:39
Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно иной. По его словам, массовая магистратура так и не сформировалась как эффективная образовательная ступень.
Переход на другие принципы формирования системы высшего образования - большой вызов настоящему, отметил он в ходе выступления. Вместе с тем, преобразования дадут выпускникам больше возможностей.
 
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