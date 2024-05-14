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В России отменяют понятие "бакалавр"

В России отменяют понятие "бакалавр" - 14.05.2024, ПРАЙМ

В России отменяют понятие "бакалавр"

Понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года исчезнет, его заменят высшее и высшее специализированное образование, заявил кандидат на пост... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:24+0300

2024-05-14T15:24+0300

2024-05-14T15:24+0300

образование

высшее образование

образовательные кредиты

дополнительное образование

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года исчезнет, его заменят высшее и высшее специализированное образование, заявил кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", - сказал Фальков на заседании Госдумы.Он отметил, что число учебных программ длительностью 5-5,5 лет постепенно растет. Именно к таким критериям следует переходить, если речь идет об инженерах и педагогах. Подготовить квалифицированного специалиста за четыре года по ряду специальностей невозможно.В прежней системе только бакалавры имели право поступать в магистратуру, бесплатно получая специализированное образование. "Новая логика предполагает, что любой человек, получивший высшее образование, сможет бесплатно пойти и получить специализированное образование", - пояснил Фальков.Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно иной. По его словам, массовая магистратура так и не сформировалась как эффективная образовательная ступень.Переход на другие принципы формирования системы высшего образования - большой вызов настоящему, отметил он в ходе выступления. Вместе с тем, преобразования дадут выпускникам больше возможностей.

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образование, высшее образование, образовательные кредиты, дополнительное образование