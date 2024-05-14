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ОПЕК понизила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году
ОПЕК понизила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году - 14.05.2024, ПРАЙМ
ОПЕК понизила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году
ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из майского... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:11+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из майского доклада организации. Согласно апрельскому прогнозу, ОПЕК ожидала, что добыча нефти и конденсата в США в 2024 году будет на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с майским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении - до среднего уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прогноз изменился на 10 тысяч баррелей в сутки в сторону понижения.
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опек, сша, новости
Энергетика, ОПЕК, США, Новости
ОПЕК понизила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году
ОПЕК чуть понизила прогноз нефтедобычи в США, ждет роста до 13,22 млн б/с
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ждет роста в среднем до уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки, следует из майского доклада организации.
Согласно апрельскому прогнозу, ОПЕК ожидала, что добыча нефти и конденсата в США в 2024 году будет на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки.
В соответствии с майским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении - до среднего уровня 13,22 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, прогноз изменился на 10 тысяч баррелей в сутки в сторону понижения.