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Орешкин назначен замруководителя администрации президента России - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Орешкин назначен замруководителя администрации президента России
Орешкин назначен замруководителя администрации президента России - 14.05.2024, ПРАЙМ
Орешкин назначен замруководителя администрации президента России
Помощника президента России Максима Орешкина, который занимал эту должность с января 2020 года, назначили заместителем руководителя администрации главы... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:35+0300
2024-05-14T11:40+0300
россия
владимир путин
максим орешкин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Помощника президента России Максима Орешкина, который занимал эту должность с января 2020 года, назначили заместителем руководителя администрации главы государства.Об этом сообщается на официальном портале Кремля."Своими указами президент назначил: ... Орешкина Максима Станиславовича – заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - следует из опубликованного сообщения. В 2002-2006 годах Орешкин работал Банке России, а в 2006-2013 годах - в Росбанке, и "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк", а также в "ВТБ Капитал".В конце ноября 2016-го Максим Орешкин возглавил Министерство экономического развития, сменив Алексея Улюкаева, которого президент Владимир Путин уволил в связи с утратой доверия после уголовного дела о взятке. 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в кабмине. Однако в правительство Михаила Мишустина он не вошел. В 2020-м перешел на пост помощника президента России.
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россия, владимир путин, максим орешкин
РОССИЯ, Владимир Путин, Максим Орешкин
11:35 14.05.2024 (обновлено: 11:40 14.05.2024)
 
Орешкин назначен замруководителя администрации президента России

Путин назначил Орешкина заместителем руководителя администрации президента РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Сессия. Российская экономика: современные вызовы и точки опоры
ПМЭФ-2022. Сессия. Российская экономика: современные вызовы и точки опоры - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Помощника президента России Максима Орешкина, который занимал эту должность с января 2020 года, назначили заместителем руководителя администрации главы государства.
Об этом сообщается на официальном портале Кремля.
"Своими указами президент назначил: ... Орешкина Максима Станиславовича – заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - следует из опубликованного сообщения.
В 2002-2006 годах Орешкин работал Банке России, а в 2006-2013 годах - в Росбанке, и "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк", а также в "ВТБ Капитал".
В конце ноября 2016-го Максим Орешкин возглавил Министерство экономического развития, сменив Алексея Улюкаева, которого президент Владимир Путин уволил в связи с утратой доверия после уголовного дела о взятке. 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в кабмине. Однако в правительство Михаила Мишустина он не вошел. В 2020-м перешел на пост помощника президента России.
 
РОССИЯВладимир ПутинМаксим Орешкин
 
 
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