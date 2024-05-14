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Орешкин назначен замруководителя администрации президента России

Орешкин назначен замруководителя администрации президента России - 14.05.2024, ПРАЙМ

Орешкин назначен замруководителя администрации президента России

Помощника президента России Максима Орешкина, который занимал эту должность с января 2020 года, назначили заместителем руководителя администрации главы... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:35+0300

2024-05-14T11:35+0300

2024-05-14T11:40+0300

россия

владимир путин

максим орешкин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Помощника президента России Максима Орешкина, который занимал эту должность с января 2020 года, назначили заместителем руководителя администрации главы государства.Об этом сообщается на официальном портале Кремля."Своими указами президент назначил: ... Орешкина Максима Станиславовича – заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - следует из опубликованного сообщения. В 2002-2006 годах Орешкин работал Банке России, а в 2006-2013 годах - в Росбанке, и "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк", а также в "ВТБ Капитал".В конце ноября 2016-го Максим Орешкин возглавил Министерство экономического развития, сменив Алексея Улюкаева, которого президент Владимир Путин уволил в связи с утратой доверия после уголовного дела о взятке. 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в кабмине. Однако в правительство Михаила Мишустина он не вошел. В 2020-м перешел на пост помощника президента России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, максим орешкин