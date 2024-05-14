https://1prime.ru/20240514/patrushev-848140814.html
Стала известная новая должность Николая Патрушева
Стала известная новая должность Николая Патрушева - 14.05.2024, ПРАЙМ
Стала известная новая должность Николая Патрушева
Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:45+0300
2024-05-14T11:45+0300
2024-05-14T11:45+0300
политика
николай патрушев
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин."Своими указами глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича – помощником президента Российской Федерации", - сказано в тексте документа.Герой России, доктор юридических наук, Николай Патрушев в органах госбезопасности с 1974 года. В августе 1999 года стал директором ФСБ. В 2001–2003 годах возглавлял оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на Северном Кавказе. В мае 2008 года стал секретарем Совета безопасности России. 2 мая 2024 года Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
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николай патрушев, владимир путин, указ президента рф
Политика, Николай Патрушев, Владимир Путин, Указ президента РФ
Стала известная новая должность Николая Патрушева
Путин назначил Николая Патрушева помощником президента России
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
"Своими указами глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича – помощником президента Российской Федерации", - сказано в тексте документа.
Герой России, доктор юридических наук, Николай Патрушев в органах госбезопасности с 1974 года. В августе 1999 года стал директором ФСБ. В 2001–2003 годах возглавлял оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на Северном Кавказе. В мае 2008 года стал секретарем Совета безопасности России. 2 мая 2024 года Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
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