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Стала известная новая должность Николая Патрушева - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Стала известная новая должность Николая Патрушева
Стала известная новая должность Николая Патрушева - 14.05.2024, ПРАЙМ
Стала известная новая должность Николая Патрушева
Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:45+0300
2024-05-14T11:45+0300
политика
николай патрушев
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин."Своими указами глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича – помощником президента Российской Федерации", - сказано в тексте документа.Герой России, доктор юридических наук, Николай Патрушев в органах госбезопасности с 1974 года. В августе 1999 года стал директором ФСБ. В 2001–2003 годах возглавлял оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на Северном Кавказе. В мае 2008 года стал секретарем Совета безопасности России. 2 мая 2024 года Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
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николай патрушев, владимир путин, указ президента рф
Политика, Николай Патрушев, Владимир Путин, Указ президента РФ
11:45 14.05.2024
 
Стала известная новая должность Николая Патрушева

Путин назначил Николая Патрушева помощником президента России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
"Своими указами глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича – помощником президента Российской Федерации", - сказано в тексте документа.
Герой России, доктор юридических наук, Николай Патрушев в органах госбезопасности с 1974 года. В августе 1999 года стал директором ФСБ. В 2001–2003 годах возглавлял оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на Северном Кавказе. В мае 2008 года стал секретарем Совета безопасности России. 2 мая 2024 года Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Путин назначил Дюмина своим помощником
11:29
 
ПолитикаНиколай ПатрушевВладимир ПутинУказ президента РФ
 
 
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