https://1prime.ru/20240514/patrushev-848140814.html

Стала известная новая должность Николая Патрушева

Стала известная новая должность Николая Патрушева - 14.05.2024, ПРАЙМ

Стала известная новая должность Николая Патрушева

Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:45+0300

2024-05-14T11:45+0300

2024-05-14T11:45+0300

политика

николай патрушев

владимир путин

указ президента рф

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николая Патрушев стал помощником президента России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин."Своими указами глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича – помощником президента Российской Федерации", - сказано в тексте документа.Герой России, доктор юридических наук, Николай Патрушев в органах госбезопасности с 1974 года. В августе 1999 года стал директором ФСБ. В 2001–2003 годах возглавлял оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на Северном Кавказе. В мае 2008 года стал секретарем Совета безопасности России. 2 мая 2024 года Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

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николай патрушев, владимир путин, указ президента рф