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В Кремле раскрыли, чем Патрушев займется на посту помощника президента
В Кремле раскрыли, чем Патрушев займется на посту помощника президента - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, чем Патрушев займется на посту помощника президента
Николай Патрушев на посту помощника президента России займется вопросами кораблестроения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:19+0300
2024-05-14T12:19+0300
2024-05-14T12:23+0300
николай патрушев
дмитрий песков
кремль
кораблестроение
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николай Патрушев на посту помощника президента России займется вопросами кораблестроения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе администрации. Патрушева назначили помощником главы государства."Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно", - пояснил Песков.Он добавил, что новая должность Патрушева не исключает публичности.
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николай патрушев, дмитрий песков, кремль, кораблестроение
Николай Патрушев, Дмитрий Песков, Кремль, кораблестроение
В Кремле раскрыли, чем Патрушев займется на посту помощника президента
Песков: ставший помощником Путина Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николай Патрушев на посту помощника президента России займется вопросами кораблестроения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе администрации. Патрушева назначили помощником главы государства.
"Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно", - пояснил Песков.
Он добавил, что новая должность Патрушева не исключает публичности.
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