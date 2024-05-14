https://1prime.ru/20240514/patrushev-848143173.html

В Кремле раскрыли, чем Патрушев займется на посту помощника президента

В Кремле раскрыли, чем Патрушев займется на посту помощника президента - 14.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли, чем Патрушев займется на посту помощника президента

Николай Патрушев на посту помощника президента России займется вопросами кораблестроения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:19+0300

2024-05-14T12:19+0300

2024-05-14T12:23+0300

николай патрушев

дмитрий песков

кремль

кораблестроение

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Николай Патрушев на посту помощника президента России займется вопросами кораблестроения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе администрации. Патрушева назначили помощником главы государства."Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно", - пояснил Песков.Он добавил, что новая должность Патрушева не исключает публичности.

https://1prime.ru/20240514/svo-848138111.html

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николай патрушев, дмитрий песков, кремль, кораблестроение