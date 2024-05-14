https://1prime.ru/20240514/peskov-848143293.html
Песков прокомментировал разбирательства в Минобороны
Песков прокомментировал разбирательства в Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал разбирательства в Минобороны
Следственные органы ответственны за разбирательства в Министерстве обороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:20+0300
2024-05-14T12:20+0300
2024-05-14T12:35+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Следственные органы ответственны за разбирательства в Министерстве обороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это вопрос не к нам. Этим занимаются следственные органы. Поэтому если есть конкретно по этим делам вопросы, рекомендую адресовать эти вопросы туда", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о задержании замглавы оборонного ведомства Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Ранее сообщалось, что начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в ходе обыска у Кузнецова изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей. Ранее Тимур Иванов, который возглавлял работу военно-строительного комплекса в Минобороны, был обвинен в коррупционных махинациях и арестован до 23 июня. В свою очкередь Иванов не призван свою вину.
https://1prime.ru/20240514/sud-848136672.html
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россия, дмитрий песков
Песков прокомментировал разбирательства в Минобороны
Песков заявил, что разбирательствами в Минобороны занимаются следственные органы
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Следственные органы ответственны за разбирательства в Министерстве обороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это вопрос не к нам. Этим занимаются следственные органы. Поэтому если есть конкретно по этим делам вопросы, рекомендую адресовать эти вопросы туда", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о задержании замглавы оборонного ведомства Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.
Ранее сообщалось, что начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в ходе обыска у Кузнецова изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей.
Ранее Тимур Иванов, который возглавлял работу военно-строительного комплекса в Минобороны, был обвинен в коррупционных махинациях и арестован до 23 июня. В свою очкередь Иванов не призван свою вину.
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова