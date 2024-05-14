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В Кремле знают о нервозности в Киеве, Европе и США из-за СВО, заявил Песков
В Кремле знают о нервозности в Киеве, Европе и США из-за СВО, заявил Песков - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле знают о нервозности в Киеве, Европе и США из-за СВО, заявил Песков
В Кремле знают о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, а также о нервозности в Киеве, ЕС и США из-за СВО, заявил официальный представитель... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:22+0300
2024-05-14T12:22+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В Кремле знают о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, а также о нервозности в Киеве, ЕС и США из-за СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", — отметил пресс-секретарь президента России.Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним ситуацию на поле боя, а также последствия нового пакета помощи США и обязательства Вашингтона поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Энтони Блинкен, Новости
В Кремле знают о нервозности в Киеве, Европе и США из-за СВО, заявил Песков
Песков о визите Блинкена в Киев: нам известно о нервозности в Киеве, Европе, США из-за СВО
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В Кремле знают о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, а также о нервозности в Киеве, ЕС и США из-за СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", — отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним ситуацию на поле боя, а также последствия нового пакета помощи США и обязательства Вашингтона поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом