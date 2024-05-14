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Беглов объявил об отмене платы за пребывание в госдетсадах Петербурга - 14.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Беглов объявил об отмене платы за пребывание в госдетсадах Петербурга
Беглов объявил об отмене платы за пребывание в госдетсадах Петербурга - 14.05.2024, ПРАЙМ
Беглов объявил об отмене платы за пребывание в госдетсадах Петербурга
Государственные детские сады Санкт-Петербурга с 1 сентября планируется сделать бесплатными, сообщил губернатор региона Александр Беглов. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T18:30+0300
2024-05-14T18:30+0300
экономика
россия
санкт-петербург
детский сад
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — ПРАЙМ. Государственные детские сады Санкт-Петербурга с 1 сентября планируется сделать бесплатными, сообщил губернатор региона Александр Беглов. "Я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад. Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными", — сказал он. Беглов во вторник выступил с отчетом о работе городского правительства на выездном заседании заксобрания Петербурга, а затем ответил на вопросы депутатов. Согласно материалам на сайте городского правительства, в Петербурге проживает более 615 тысяч семей, в которых воспитывается более 930 тысяч детей. В последние годы растет количество многодетных семей.
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россия, санкт-петербург, детский сад, александр беглов
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, детский сад, Александр Беглов
18:30 14.05.2024
 
Беглов объявил об отмене платы за пребывание в госдетсадах Петербурга

Беглов: Государственные детсады Петербурга с 1 сентября станут бесплатными

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанк"Работа частных детских садов в Сочи
Работа частных детских садов в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — ПРАЙМ. Государственные детские сады Санкт-Петербурга с 1 сентября планируется сделать бесплатными, сообщил губернатор региона Александр Беглов.
"Я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад. Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными", — сказал он.
Беглов во вторник выступил с отчетом о работе городского правительства на выездном заседании заксобрания Петербурга, а затем ответил на вопросы депутатов.
Согласно материалам на сайте городского правительства, в Петербурге проживает более 615 тысяч семей, в которых воспитывается более 930 тысяч детей. В последние годы растет количество многодетных семей.
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