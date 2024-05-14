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Польский генерал бьет тревогу: НАТО бессильна в борьбе с помехами GPS

Польский генерал бьет тревогу: НАТО бессильна в борьбе с помехами GPS - 14.05.2024, ПРАЙМ

Польский генерал бьет тревогу: НАТО бессильна в борьбе с помехами GPS

НАТО беспомощна и не знает, что делать с помехами в работе GPS, передает польское издание WP со ссылкой на генерала Вальдемара Скшипчака. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:10+0300

2024-05-14T14:10+0300

2024-05-14T14:10+0300

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ВАРШАВА, 14 мая - ПРАЙМ. НАТО беспомощна и не знает, что делать с помехами в работе GPS, передает польское издание WP со ссылкой на генерала Вальдемара Скшипчака.Согласно изданию, российская сторона систематически нарушает работу GPS над Европой. "Это опасно. Эту операцию Владимир Путин будет углублять, расширять, продолжать", — заявил генерал.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Скшипчака, необходимо искать более серьезные ответы на действия Москвы. Кроме того, он предупредил, что это является элементом гибридной войны и что Россия может расширить масштабы своих операций, если на это не будет реакции со стороны НАТО.Генерал заключил, что в настоящее время в Европе никто не знает, что с этим делать, и это самое неприятное.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь отмечал, что нарушение сигналов GPS нарушает международные правила и представляет серьезную угрозу для безопасности европейцев.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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