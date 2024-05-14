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Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск
Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск - 14.05.2024, ПРАЙМ
Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск
Польша не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках "Пакта о миграции" Совета Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:33+0300
2024-05-14T15:33+0300
2024-05-14T15:33+0300
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ВАРШАВА, 14 мая – ПРАЙМ. Польша не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках "Пакта о миграции" Совета Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии", — сказал Туск. Премьер уточнил, что Польша голосовала против "Пакта и миграции". Туск также сослался на то, что переговоры о "Пакте" вело предыдущее правительство Польши. Во вторник ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. Европейский парламент большинством голосов одобрил проблемный закон "Пакт о миграции и предоставлении убежища", направленный на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Теперь у стран сообщества будет два года на его внедрение в национальные системы. Пакт предусматривает новые правила, регулирующие контроль на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища, более эффективное выдворение нелегалов. Также реформа предполагает "справедливое" распределение миграции по странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии".
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польша, дональд туск, ес
Экономика, ПОЛЬША, Дональд Туск, ЕС
Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск
Туск: Польша не примет больше мигрантов в рамках "Пакта о миграции"
ВАРШАВА, 14 мая – ПРАЙМ. Польша не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках "Пакта о миграции" Совета Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии", — сказал Туск.
Премьер уточнил, что Польша голосовала против "Пакта и миграции". Туск также сослался на то, что переговоры о "Пакте" вело предыдущее правительство Польши.
Во вторник ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
Европейский парламент большинством голосов одобрил проблемный закон "Пакт о миграции и предоставлении убежища", направленный на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Теперь у стран сообщества будет два года на его внедрение в национальные системы.
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Пакт предусматривает новые правила, регулирующие контроль на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища, более эффективное выдворение нелегалов. Также реформа предполагает "справедливое" распределение миграции по странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии".