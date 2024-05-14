https://1prime.ru/20240514/polsha-848155985.html

Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск

Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск - 14.05.2024, ПРАЙМ

Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск

Польша не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках "Пакта о миграции" Совета Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:33+0300

2024-05-14T15:33+0300

2024-05-14T15:33+0300

экономика

польша

дональд туск

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:4398:2473_1920x0_80_0_0_5ee50d19542e204e626b9a7e98d2b63a.jpg

ВАРШАВА, 14 мая – ПРАЙМ. Польша не будет принимать нелегальных мигрантов в рамках "Пакта о миграции" Совета Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии", — сказал Туск. Премьер уточнил, что Польша голосовала против "Пакта и миграции". Туск также сослался на то, что переговоры о "Пакте" вело предыдущее правительство Польши. Во вторник ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. Европейский парламент большинством голосов одобрил проблемный закон "Пакт о миграции и предоставлении убежища", направленный на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Теперь у стран сообщества будет два года на его внедрение в национальные системы. Пакт предусматривает новые правила, регулирующие контроль на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища, более эффективное выдворение нелегалов. Также реформа предполагает "справедливое" распределение миграции по странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии".

https://1prime.ru/20240510/kadry-848054541.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, дональд туск, ес