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Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина

Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина - 14.05.2024, ПРАЙМ

Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин собирается 16-17 мая совершить государственный визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:31+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собирается 16-17 мая совершить государственный визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", — сказано в сообщении.Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.В рамках визита Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.Ранее помощник президента России по международным делам Брий Ушаков заявлял, что визит Путина в Китай будет носить статус государственного. Кроме того, отмечал он, это будет первый международный визит главы государства после выборов в марте 2024 года.В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений России и Китая. Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении Владимиру Путину 31 декабря говорил, что политическое взаимодоверие между РФ и КНР углубилось. Кроме того, добавлял он, товарооборот России и Китая достиг целевого показателя 200 миллиардов долларов, успешно завершился год спортивных обменов, укрепилась материальная и общественная основа отношений между двумя странами.Путин, в свою очередь, в январе распорядился провести в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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россия, китай, новости, владимир путин