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Путин назначил новый состав администрации президента - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Путин назначил новый состав администрации президента
Путин назначил новый состав администрации президента - 14.05.2024, ПРАЙМ
Путин назначил новый состав администрации президента
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:11+0300
2024-05-14T11:19+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля."Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента", — сказано в сообщении.Согласно сообщению, Путин вновь назначил Антона Вайно руководителем администрации президента. Он также назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области. Николай Патрушев также получил должность помощника главы государства.Среди помощников президента, которые были переназначены, названы имена Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Андрея Фурсенко, Юрия Ушакова и Максима Орешкина.Кроме того, Дмитрий Песков был повторно назначен пресс-секретарем президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили свои посты в администрации.Отмечается, что Путин также переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева в качестве полпредов президента в федеральных округах.Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента, а Сергей Иванов вновь получил должность специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.Ко всему прочему, Гарри Минх стал полпредом президента в Государственной Думе, а Артур Муравьев переназначен на должность полпреда президента в Совете Федерации.Лариса Брычева была переназначена на должность помощника - начальника Государственно-правового управления Президента. Дмитрий Шальков был переназначен на должность помощника - начальника Контрольного управления Президента. Игорь Левитин назначен советником Президента и специальным представителем по международному сотрудничеству в области транспорта, отмечается в сообщении.
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россия, владимир путин, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
11:11 14.05.2024 (обновлено: 11:19 14.05.2024)
 
Путин назначил новый состав администрации президента

Кремль: Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента", — сказано в сообщении.
Согласно сообщению, Путин вновь назначил Антона Вайно руководителем администрации президента. Он также назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области. Николай Патрушев также получил должность помощника главы государства.
Среди помощников президента, которые были переназначены, названы имена Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Андрея Фурсенко, Юрия Ушакова и Максима Орешкина.
Кроме того, Дмитрий Песков был повторно назначен пресс-секретарем президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили свои посты в администрации.
Отмечается, что Путин также переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева в качестве полпредов президента в федеральных округах.
Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента, а Сергей Иванов вновь получил должность специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Ко всему прочему, Гарри Минх стал полпредом президента в Государственной Думе, а Артур Муравьев переназначен на должность полпреда президента в Совете Федерации.
Лариса Брычева была переназначена на должность помощника - начальника Государственно-правового управления Президента. Дмитрий Шальков был переназначен на должность помощника - начальника Контрольного управления Президента. Игорь Левитин назначен советником Президента и специальным представителем по международному сотрудничеству в области транспорта, отмечается в сообщении.
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