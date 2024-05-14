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Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров - 14.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240514/putin-848168855.html
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров - 14.05.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T22:58+0300
2024-05-14T22:58+0300
кабмин
россия
владимир путин
министры
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. "Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ во вторник.Президент также сообщил, что 15 мая встретится с встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу.Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены. Они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского", — сказал Путин на встрече с новыми членами правительства РФ в Кремле.Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.
https://1prime.ru/20240514/kabmin-848166862.html
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россия, владимир путин, министры
Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин, министры
22:58 14.05.2024
 
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства.
"Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ во вторник.
Президент также сообщил, что 15 мая встретится с встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу.
Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены. Они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского", — сказал Путин на встрече с новыми членами правительства РФ в Кремле.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров
Вчера, 21:33
Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.
 
КабминРОССИЯВладимир Путинминистры
 
 
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