https://1prime.ru/20240514/putin-848168855.html

Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров - 14.05.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T22:58+0300

2024-05-14T22:58+0300

2024-05-14T22:58+0300

кабмин

россия

владимир путин

министры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847771679_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_0024186647473611d71972c8dc3363f6.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. "Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ во вторник.Президент также сообщил, что 15 мая встретится с встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу.Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены. Они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского", — сказал Путин на встрече с новыми членами правительства РФ в Кремле.Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Путин подписал указы об утверждении на должности 10 кандидатур вице-премьеров, 16 кандидатур на должности министров, а также глав силовых ведомств.

https://1prime.ru/20240514/kabmin-848166862.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, министры