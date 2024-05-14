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ГД рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой Минэкономразвития
ГД рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой Минэкономразвития - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой Минэкономразвития
Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития России. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:05+0300
2024-05-14T13:05+0300
2024-05-14T13:16+0300
госдума
максим решетников
кабмин
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития России. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания председател нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению 10 вопроса о проекте постановления Государственной думы об утверждении Решетникова Максима Геннадьевича министром экономического развития РФ", - заявил он.Максим Решетников в 2017 году стал губернатором Пермского края. В 2020 году вошел в состав правительства Михаила Мишустина в качестве главы Минэкономразвития.
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госдума, максим решетников, вячеслав володин
Госдума, Максим Решетников, Кабмин, Вячеслав Володин
ГД рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой Минэкономразвития
Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой Минэкономразвития
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития России. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания председател нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению 10 вопроса о проекте постановления Государственной думы об утверждении Решетникова Максима Геннадьевича министром экономического развития РФ", - заявил он.
Максим Решетников в 2017 году стал губернатором Пермского края. В 2020 году вошел в состав правительства Михаила Мишустина в качестве главы Минэкономразвития.
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