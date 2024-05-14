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Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников
Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников - 14.05.2024, ПРАЙМ
Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДВИНУЛОСЬ В ДИАЛОГЕ С ЦБ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРОТИВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ - РЕШЕТНИКОВ | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:24+0300
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максим решетников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДВИНУЛОСЬ В ДИАЛОГЕ С ЦБ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРОТИВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ - РЕШЕТНИКОВНовость дополняется
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