Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240514/reshetnikov-848147081.html
Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников
Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников - 14.05.2024, ПРАЙМ
Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДВИНУЛОСЬ В ДИАЛОГЕ С ЦБ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРОТИВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ - РЕШЕТНИКОВ | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:24+0300
2024-05-14T13:24+0300
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДВИНУЛОСЬ В ДИАЛОГЕ С ЦБ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРОТИВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ - РЕШЕТНИКОВНовость дополняется
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1bbc9ceb6adbb4d019b059e239393ad6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
максим решетников
Максим Решетников
13:24 14.05.2024
 

Правительство понимает, что нельзя "играть против ЦБ", заявил Решетников

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества "Слаженное взаимодействие и осмысление будущего"
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДВИНУЛОСЬ В ДИАЛОГЕ С ЦБ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРОТИВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ - РЕШЕТНИКОВ
Новость дополняется
 
Максим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала