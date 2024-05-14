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"Росатом" отгрузил корпус реактора для энергоблока Тяньваньской АЭС
"Росатом" отгрузил корпус реактора для энергоблока Тяньваньской АЭС - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Росатом" отгрузил корпус реактора для энергоблока Тяньваньской АЭС
"Росатом" сообщил, что отгрузил корпус ядерного реактора для строящегося с участием РФ в Китае энергоблока №8 Тяньваньской АЭС. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:54+0300
2024-05-14T13:54+0300
2024-05-14T13:54+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Росатом" сообщил, что отгрузил корпус ядерного реактора для строящегося с участием РФ в Китае энергоблока №8 Тяньваньской АЭС. "Четырнадцатого мая с производственной площадки завода "Атоммаш" в Волгодонске (машиностроительный дивизион "Росатома") отгрузили корпус атомного реактора ВВЭР-1200 поколения III+ и два парогенератора для восьмого энергоблока АЭС "Тяньвань", которая строится по российскому проекту в Китайской Народной Республике", - говорится в сообщении.
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Энергетика, Росатом, КИТАЙ, Новости
"Росатом" отгрузил корпус реактора для энергоблока Тяньваньской АЭС
"Росатом" отгрузил корпус реактора для строящегося в КНР энергоблока Тяньваньской АЭС
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Росатом" сообщил, что отгрузил корпус ядерного реактора для строящегося с участием РФ в Китае энергоблока №8 Тяньваньской АЭС.
"Четырнадцатого мая с производственной площадки завода "Атоммаш" в Волгодонске (машиностроительный дивизион "Росатома") отгрузили корпус атомного реактора ВВЭР-1200 поколения III+ и два парогенератора для восьмого энергоблока АЭС "Тяньвань", которая строится по российскому проекту в Китайской Народной Республике", - говорится в сообщении.
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