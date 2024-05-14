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В России предложили включить НСПК в антиотмывочное регулирование - 14.05.2024, ПРАЙМ
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В России предложили включить НСПК в антиотмывочное регулирование
В России предложили включить НСПК в антиотмывочное регулирование - 14.05.2024, ПРАЙМ
В России предложили включить НСПК в антиотмывочное регулирование
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для получения данных об... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:12+0300
2024-05-14T11:12+0300
россия
нспк
росфинмониторинг
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для получения данных об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам "Мир": это снизит нагрузку на банки, так как отдельные операции администрируются НСПК, которая в настоящее время со службой не взаимодействует, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Росфинмониторинг для исполнения своих функций взаимодействует с различными субъектами антиотмывочной системы. Такое взаимодействие включает в себя в том числе направление Росфинмониторингом запросов с целью установления сведений о клиентах и совершаемых ими операциях и получение запрашиваемых сведений", - говорится в сообщении. "В настоящее время, учитывая долю банковского сектора в российской финансовой системе, большая часть запросов направляется в кредитные организации. В то же время отдельные банковские операции, в том числе связанные с использованием системы "Мир" или СБП, администрируются НСПК. Данный оператор в текущий момент с Росфинмониторингом не взаимодействует, поскольку не входит в число субъектов национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (по противодействию отмыванию доходов - ред.)", - рассказали в службе. Как отметили в ведомстве, речь идет "о включении данного оператора в сферу регулирования антиотмывочного законодательства с целью предоставления службе возможности направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения". Реализация данного предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", уточнили в Росфинмониторинге. "Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений", - отмечается в сообщении.
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россия, нспк, росфинмониторинг
РОССИЯ, НСПК, Росфинмониторинг
11:12 14.05.2024
 
В России предложили включить НСПК в антиотмывочное регулирование

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для получения данных об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам "Мир": это снизит нагрузку на банки, так как отдельные операции администрируются НСПК, которая в настоящее время со службой не взаимодействует, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Росфинмониторинг для исполнения своих функций взаимодействует с различными субъектами антиотмывочной системы. Такое взаимодействие включает в себя в том числе направление Росфинмониторингом запросов с целью установления сведений о клиентах и совершаемых ими операциях и получение запрашиваемых сведений", - говорится в сообщении.
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"В настоящее время, учитывая долю банковского сектора в российской финансовой системе, большая часть запросов направляется в кредитные организации. В то же время отдельные банковские операции, в том числе связанные с использованием системы "Мир" или СБП, администрируются НСПК. Данный оператор в текущий момент с Росфинмониторингом не взаимодействует, поскольку не входит в число субъектов национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (по противодействию отмыванию доходов - ред.)", - рассказали в службе.
Как отметили в ведомстве, речь идет "о включении данного оператора в сферу регулирования антиотмывочного законодательства с целью предоставления службе возможности направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения".
Реализация данного предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", уточнили в Росфинмониторинге.
"Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений", - отмечается в сообщении.
 
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