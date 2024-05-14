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Минцифры может отменить роуминг между Россией и Белоруссией
Минцифры может отменить роуминг между Россией и Белоруссией - 14.05.2024, ПРАЙМ
Минцифры может отменить роуминг между Россией и Белоруссией
МИНЦИФРЫ РФ ПЛАНИРУЕТ ОТМЕНИТЬ РОУМИНГ МЕЖДУ БЕЛОРУССИЕЙ И РОССИЕЙ, ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ С БЕЛОРУССКИМИ КОЛЛЕГАМИ - ШАДАЕВ | 14.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. МИНЦИФРЫ РФ ПЛАНИРУЕТ ОТМЕНИТЬ РОУМИНГ МЕЖДУ БЕЛОРУССИЕЙ И РОССИЕЙ, ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ С БЕЛОРУССКИМИ КОЛЛЕГАМИ - ШАДАЕВ
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Минцифры может отменить роуминг между Россией и Белоруссией
Шадаев: Минцифры планирует отменить роуминг между Россией и Белоруссией