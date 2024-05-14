https://1prime.ru/20240514/rumyniya-848168299.html

США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X

США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X - 14.05.2024, ПРАЙМ

США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X

Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" и дополнительного оборудования, сообщило в пятницу | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T22:40+0300

2024-05-14T22:40+0300

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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" и дополнительного оборудования, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", — говорится в сообщении оборонного ведомства. Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.

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румыния, вооружение, пентагон, сша