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США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X - 14.05.2024, ПРАЙМ
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X
Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" и дополнительного оборудования, сообщило в пятницу | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T22:40+0300
2024-05-14T22:40+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" и дополнительного оборудования, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", — говорится в сообщении оборонного ведомства. Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.
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Вооружения, РУМЫНИЯ, вооружение, Пентагон, США
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X на 340,8 миллиона долларов
ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" и дополнительного оборудования, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.
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