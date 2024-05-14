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СМИ: Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского СПГ - 14.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского СПГ
СМИ: Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского СПГ - 14.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского СПГ
Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, передает издание Politico со ссылкой... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:24+0300
2024-05-14T09:24+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 14 мая - ПРАЙМ. Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, передает издание Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.Отмечается, что Будапешт пригрозила заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоносители в Европе. "Мы... не поддерживаем какие-либо (меры), которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС", — отметил собеседник издания.Еврокомиссия ранее предложила странам ЕС ввести новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт сжиженного природного газа и ограничение проектов в сфере СПГ. Кроме того, предлагается ввести санкции против судов, перевозящих российскую нефть.Некоторые страны ЕС, такие как Германия, Франция, Италия и Испания, запросили дополнительную информацию о предлагаемых санкциях.Россия в свою очередь предупредила, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки ее ресурсов, так как он неизбежно столкнется с ростом цен и зависимостью от посредников, которые продолжать закупать российские энергоресурсы.
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венгрия, ес, спг, новости
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕС, СПГ, Новости
09:24 14.05.2024
 
СМИ: Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского СПГ

Politico: Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС, которые затронут СПГ из РФ

CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / flag lineБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / flag line
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БУДАПЕШТ, 14 мая - ПРАЙМ. Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, передает издание Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.
Отмечается, что Будапешт пригрозила заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоносители в Европе. "Мы... не поддерживаем какие-либо (меры), которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС", — отметил собеседник издания.
Еврокомиссия ранее предложила странам ЕС ввести новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт сжиженного природного газа и ограничение проектов в сфере СПГ. Кроме того, предлагается ввести санкции против судов, перевозящих российскую нефть.
Некоторые страны ЕС, такие как Германия, Франция, Италия и Испания, запросили дополнительную информацию о предлагаемых санкциях.
Россия в свою очередь предупредила, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки ее ресурсов, так как он неизбежно столкнется с ростом цен и зависимостью от посредников, которые продолжать закупать российские энергоресурсы.
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