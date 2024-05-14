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Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ
Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ
Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ
Российская экономика активно сопротивляется попыткам западных стран сдержать ее посредством санкций, пишет агентство Вloomberg. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:58+0300
2024-05-14T10:06+0300
экономика
россия
запад
санкции против рф
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская экономика активно сопротивляется попыткам западных стран сдержать ее посредством санкций, пишет агентство Вloomberg."Мир видит странную реальность: российская экономика растет очень быстрыми темпами", - сообщается в материале издания.Согласно информации статьи, аналитики удивлены тем, что Россия смогла адаптироваться к усложненным санкциями процессам оплаты и логистики. Авторы статьи также отметили, что российская экономика не замедлилась, несмотря на наложенные извне антироссийские санкции и жесткую денежно-кредитную политику Банка России.Кроме того, сообщается, что устойчивость России нарушила планы США и их союзников "наказать" Кремль за начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года посредством радикальных санкций.
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россия, запад, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, санкции против РФ
09:58 14.05.2024 (обновлено: 10:06 14.05.2024)
 
Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ

Bloomberg: экономика России сопротивляется давлению Запада

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская экономика активно сопротивляется попыткам западных стран сдержать ее посредством санкций, пишет агентство Вloomberg.
"Мир видит странную реальность: российская экономика растет очень быстрыми темпами", - сообщается в материале издания.
Согласно информации статьи, аналитики удивлены тем, что Россия смогла адаптироваться к усложненным санкциями процессам оплаты и логистики. Авторы статьи также отметили, что российская экономика не замедлилась, несмотря на наложенные извне антироссийские санкции и жесткую денежно-кредитную политику Банка России.
Кроме того, сообщается, что устойчивость России нарушила планы США и их союзников "наказать" Кремль за начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года посредством радикальных санкций.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
СМИ: Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского СПГ
09:24
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДсанкции против РФ
 
 
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