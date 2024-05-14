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Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ

Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ

Российская экономика сопротивляется попыткам ее остановить, пишет СМИ

Российская экономика активно сопротивляется попыткам западных стран сдержать ее посредством санкций, пишет агентство Вloomberg. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T09:58+0300

2024-05-14T09:58+0300

2024-05-14T10:06+0300

экономика

россия

запад

санкции против рф

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская экономика активно сопротивляется попыткам западных стран сдержать ее посредством санкций, пишет агентство Вloomberg."Мир видит странную реальность: российская экономика растет очень быстрыми темпами", - сообщается в материале издания.Согласно информации статьи, аналитики удивлены тем, что Россия смогла адаптироваться к усложненным санкциями процессам оплаты и логистики. Авторы статьи также отметили, что российская экономика не замедлилась, несмотря на наложенные извне антироссийские санкции и жесткую денежно-кредитную политику Банка России.Кроме того, сообщается, что устойчивость России нарушила планы США и их союзников "наказать" Кремль за начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года посредством радикальных санкций.

https://1prime.ru/20240514/sanktsii-848133710.html

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россия, запад, санкции против рф