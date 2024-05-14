https://1prime.ru/20240514/sanktsii-848156348.html

ЕК может вскоре утвердить 14-й пакет санкций против России

ЕК может вскоре утвердить 14-й пакет санкций против России - 14.05.2024, ПРАЙМ

ЕК может вскоре утвердить 14-й пакет санкций против России

Европейская комиссия планирует в ближайшее время согласовать предложенный на прошлой неделе 14-й пакет антироссийских рестрикций, заявил в ходе... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:39+0300

2024-05-14T15:39+0300

2024-05-14T15:42+0300

россия

европа

санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия планирует в ближайшее время согласовать предложенный на прошлой неделе 14-й пакет антироссийских рестрикций, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Так, он добавил, что новый пакет санкций нацелен на дальнейшее ослабление российского военно-промышленного комплекса, а также предполагает новые механизмы для противодействия обходу рестрикций. Домбровскис выразил надежду на скорейшее одобрение нового пакета со стороны стран-членов. Также европейский политик упомянул, что после утверждения Советом Евросоюза плана реформ Украины вся последующая финансовая поддержка из пакета на 50 миллиардов евро будет обусловлена успехом продвижения украинских реформ и инвестиций."Все последующие платежи будут увязаны с ходом выполнения плана реформ и инвестиций", - сказал он.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20240509/sanktsii-848038131.html

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россия, европа, санкции против рф