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США расширили санкции против физлиц и компаний из России - 14.05.2024, ПРАЙМ
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США расширили санкции против физлиц и компаний из России
США расширили санкции против физлиц и компаний из России - 14.05.2024, ПРАЙМ
США расширили санкции против физлиц и компаний из России
США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:36+0300
2024-05-14T17:36+0300
политика
сша
госдеп
олег дерипаска
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп. Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, "США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в попытки уклонения от санкций", якобы связанные с Дерипаской. Санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО "Илиадис", АО "Распериа трейдинг лимитед" и ООО "Титул", говорится в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина США списке.
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сша, госдеп, олег дерипаска
Политика, США, Госдеп, Олег Дерипаска
17:36 14.05.2024
 
США расширили санкции против физлиц и компаний из России

США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связанных с Дерипаской

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 14 мая ПРАЙМ. США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп.
Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, "США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в попытки уклонения от санкций", якобы связанные с Дерипаской.
Санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО "Илиадис", АО "Распериа трейдинг лимитед" и ООО "Титул", говорится в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина США списке.
 
ПолитикаСШАГосдепОлег Дерипаска
 
 
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