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США расширили санкции против физлиц и компаний из России

США расширили санкции против физлиц и компаний из России - 14.05.2024, ПРАЙМ

США расширили санкции против физлиц и компаний из России

США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:36+0300

2024-05-14T17:36+0300

2024-05-14T17:36+0300

политика

сша

госдеп

олег дерипаска

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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп. Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, "США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в попытки уклонения от санкций", якобы связанные с Дерипаской. Санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО "Илиадис", АО "Распериа трейдинг лимитед" и ООО "Титул", говорится в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина США списке.

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сша, госдеп, олег дерипаска