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Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке
Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке - 14.05.2024, ПРАЙМ
Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке
Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке, в результате которой мошенники получили доступ к клиентской информации в Испании, Чили,... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:17+0300
2024-05-14T17:17+0300
мошенничество
испания
банк
кибератака
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МАДРИД, 14 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке, в результате которой мошенники получили доступ к клиентской информации в Испании, Чили, Уругвае, а также к данным сотрудников, сообщили в компании. "Недавно Grupo Santander стало известно о несанкционированном доступе к базе данных банка… Банк незамедлительно принял меры по урегулированию инцидента, включая блокировку доступа к базе данных и усиление мер по предотвращению мошенничества для защиты клиентов", — говорится в сообщении компании. Уточняется, что в базе данных нет ни информации о транзакциях, ни учетных данных или паролей для доступа к интернет-банкингу. В банке уверяют, что их клиенты могут продолжать безопасно пользоваться их услугами. Santander уже уведомил правоохранительные органы о случившемся и продолжает сотрудничать с ними.
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испания, банк, кибератака
Мошенничество, ИСПАНИЯ, банк, кибератака
17:17 14.05.2024
 
Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке

Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке

© fotolia.com / SOMATUSCANI" Мадрид
 Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© fotolia.com / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 14 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке, в результате которой мошенники получили доступ к клиентской информации в Испании, Чили, Уругвае, а также к данным сотрудников, сообщили в компании.
"Недавно Grupo Santander стало известно о несанкционированном доступе к базе данных банка… Банк незамедлительно принял меры по урегулированию инцидента, включая блокировку доступа к базе данных и усиление мер по предотвращению мошенничества для защиты клиентов", — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что в базе данных нет ни информации о транзакциях, ни учетных данных или паролей для доступа к интернет-банкингу. В банке уверяют, что их клиенты могут продолжать безопасно пользоваться их услугами.
Santander уже уведомил правоохранительные органы о случившемся и продолжает сотрудничать с ними.
 
МошенничествоИСПАНИЯбанккибератака
 
 
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