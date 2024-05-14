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Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке

Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке - 14.05.2024, ПРАЙМ

Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке

Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке, в результате которой мошенники получили доступ к клиентской информации в Испании, Чили,... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:17+0300

2024-05-14T17:17+0300

2024-05-14T17:17+0300

мошенничество

испания

банк

кибератака

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МАДРИД, 14 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Испании Santander подвергся кибератаке, в результате которой мошенники получили доступ к клиентской информации в Испании, Чили, Уругвае, а также к данным сотрудников, сообщили в компании. "Недавно Grupo Santander стало известно о несанкционированном доступе к базе данных банка… Банк незамедлительно принял меры по урегулированию инцидента, включая блокировку доступа к базе данных и усиление мер по предотвращению мошенничества для защиты клиентов", — говорится в сообщении компании. Уточняется, что в базе данных нет ни информации о транзакциях, ни учетных данных или паролей для доступа к интернет-банкингу. В банке уверяют, что их клиенты могут продолжать безопасно пользоваться их услугами. Santander уже уведомил правоохранительные органы о случившемся и продолжает сотрудничать с ними.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

испания, банк, кибератака