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Сбербанк нарастил объем чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк нарастил объем чистой прибыли по РСБУ - 14.05.2024, ПРАЙМ

Сбербанк нарастил объем чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк получил чистую прибыль по РСБУ в апреле в 131,1 миллиарда рублей, а за январь-апрель - в 495,1 миллиарда, следует из отчетности кредитной организации. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:00+0300

2024-05-14T10:00+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Сбербанк получил чистую прибыль по РСБУ в апреле в 131,1 миллиарда рублей, а за январь-апрель - в 495,1 миллиарда, следует из отчетности кредитной организации."Чистая прибыль "Сбера" за 4 месяца 2024 выросла на 5,1% год к году до 495,1 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 22,4%. В апреле "Сбер" заработал 131,1 миллиард рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за месяц составила 23,6%", - говорится в отчете.Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за апрель вырос на 1,3%, корпоративный - на 1,5%, говорится в сообщении банка."Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц или на 3,4% с начала года, до 16,1 триллиона рублей. Частным клиентам в апреле было выдано 565 миллиарда рублей кредитов, более половины которых пришлось на потребительское кредитование", - сказано в сообщении."Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,5% за месяц, до 23,8 триллиона рублей. С начала года портфель увеличился на 2,0%", - сообщает также банк.Отмечается, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец апреля составила 2,1%.Объем средств физических лиц в Сбербанке за апрель увеличился на 2%, юрлиц – на 7,7%, говорится в отчетности банка по РСБУ."Средства физических лиц составили 23,7 триллиона рублей и выросли на 2,0% за месяц... Средства юридических лиц составили 12,3 триллиона рублей и выросли на 7,7% за месяц преимущественно на фоне роста остатков на срочных счетах", - сказано в сообщении.При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 4,5%, а юрлиц - на 13,2%.

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россия, сбербанк, рсбу, новости