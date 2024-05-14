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В ГД предложили создать сериал о новых схемах мошенничества

В ГД предложили создать сериал о новых схемах мошенничества - 14.05.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили создать сериал о новых схемах мошенничества

Депутат ГД Антон Горелкин предложил проинформировать общество о новых схемах мошенничества через игровой сериал с популярными актерами. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:19+0300

2024-05-14T11:19+0300

2024-05-14T11:19+0300

мошенничество

госдума

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин предложил проинформировать общество о новых схемах мошенничества через игровой сериал с популярными актерами.Депутат рассказал, что преступники продолжают осваивать дипфейк-технологии, а популярный способ мошенничества с поддельными аккаунтами руководителей в мессенджерах вышел на новый уровень – теперь для обмана используются их голоса."Простого решения (вроде запрета дипфейков) тут нет: влиять на ситуацию нужно комплексно, и на первом месте должна быть осведомленность общества о новых схемах мошенничества. Сегодня с моим коллегой Алексеем Волоцковым обсуждали, как упаковать это в формат сериала. Не документального, как "Вас беспокоят из банка", а игрового, с популярными актерами, актуальным политическим и историческим контекстом", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.Депутат заявил, что обсудит эту идею с Институтом развития интернета. "После чего инициировать соответствующий запрос от нашей экспертной группы партийного совета по законотворчеству в министерство культуры РФ", - добавил он.

https://1prime.ru/20231206/842481737.html

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